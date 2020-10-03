Вирусолог рассказал, когда в России будет следующий всплеск эпидемии коронавируса

Доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что следующий всплеск коронавирусной инфекции в России будет слабее предыдущих. По его оценке, очередной волны заболеваемости CoViD-19 следует ожидать весной 2021 года.
— Насчёт тяжёлых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет... За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может, к лету, — сказал Аграновский в беседе с Ura.ru.
Ранее сегодня сообщалось, что власти Москвы распорядились бесплатно выдавать лечащимся дома пациентам с CoViD-19 препарат "Арепливир". Упаковка лекарства стоит 12 320 рублей. Высокую цену объясняют большим спросом и эпидемиологической обстановкой. Однако в обществе всё чаще звучат мнения, что препарат продаётся в России по очень завышенной цене. Но представитель фармкомпании-разработчика "Промомед" заявил, что препарат стоит ровно столько, сколько он стоит.
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