Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Вирусолог рассказал, когда в России будет следующий всплеск эпидемии коронавируса

Он не берётся судить, сколько будет тяжёлых случаев, но полагает, что взрывного прироста не будет.

107
Post cover

Доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что следующий всплеск коронавирусной инфекции в России будет слабее предыдущих. По его оценке, очередной волны заболеваемости CoViD-19 следует ожидать весной 2021 года.

Насчёт тяжёлых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет... За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может, к лету, — сказал Аграновский в беседе с Ura.ru.

В России выявили ещё 9859 случаев коронавируса

Общее количество излечившихся достигло 975 859.

Ранее сегодня сообщалось, что власти Москвы распорядились бесплатно выдавать лечащимся дома пациентам с CoViD-19 препарат "Арепливир". Упаковка лекарства стоит 12 320 рублей. Высокую цену объясняют большим спросом и эпидемиологической обстановкой. Однако в обществе всё чаще звучат мнения, что препарат продаётся в России по очень завышенной цене. Но представитель фармкомпании-разработчика "Промомед" заявил, что препарат стоит ровно столько, сколько он стоит.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.