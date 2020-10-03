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"Кто-то перестарался". Отец Тесака заявил на похоронах сына, что его убили

По словам Сергея Марцинкевича, он с адвокатами продолжит поиски виновных.

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Найденный мёртвым в челябинском СИЗО националист Максим Марцинкевич, известный также как Тесак, не мог покончить с собой и строил большие планы на жизнь после своего освобождения. Об этом на похоронах сына журналистам рассказал Сергей Марцинкевич.

Не верю в официальную версию. У меня есть все доказательства. Есть запись из Челябинска, когда нам выдали тело со следами пыток. Я его очень хорошо знал, он бы никогда жизнь самоубийством не покончил. И если бы решил это сделать, то сделал бы это очень красиво. Поверьте, — заявил отец Тесака.

Как он рассказал, примерно за неделю до смерти Максим переговорил с друзьями, просил купить ему успокоительных таблеток. Что, по мнению Сергея Марцинкевича, лишь в очередной раз говорит в пользу того, что его сын не планировал суицид.

Также он раскритиковал версию о посмертных записках сына. По его мнению, Тесак ничего подобного не писал, а записки — грубо составленные фальшивки.

На самом деле кто-то перестарался. И ощущение такое, что выпускать-то его не собирались. Потому что, когда я забирал его тело, не могли так грубо сработать и оставить такие следы пыток. То есть, соответственно, никто не собирался выпускать его на волю, — подытожил отец Марцинкевича.

На похороны — через металлоискатель. С Тесаком прощаются в Москве под присмотром полиции — видео

На церемонию пришло много молодых людей с бритыми головами.

Напомним, что Марцинкевич был найден мёртвым утром 16 сентября в СИЗО в Челябинске. В изоляторе он находился временно — его этапировали из колонии в Москву. Родственники Тесака потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили, но следователи не нашли на месте преступления признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Зато в его камере были обнаружены предсмертные записки, в которых указаны "серьёзные мотивы" суицида. Несмотря на это, родственники уверены, что Тесаку помогли свести счёты с жизнью.

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