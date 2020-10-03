"Кто-то перестарался". Отец Тесака заявил на похоронах сына, что его убили

Найденный мёртвым в челябинском СИЗО националист Максим Марцинкевич, известный также как Тесак, не мог покончить с собой и строил большие планы на жизнь после своего освобождения. Об этом на похоронах сына журналистам рассказал Сергей Марцинкевич.

— Не верю в официальную версию. У меня есть все доказательства. Есть запись из Челябинска, когда нам выдали тело со следами пыток. Я его очень хорошо знал, он бы никогда жизнь самоубийством не покончил. И если бы решил это сделать, то сделал бы это очень красиво. Поверьте, — заявил отец Тесака.

Как он рассказал, примерно за неделю до смерти Максим переговорил с друзьями, просил купить ему успокоительных таблеток. Что, по мнению Сергея Марцинкевича, лишь в очередной раз говорит в пользу того, что его сын не планировал суицид.

Также он раскритиковал версию о посмертных записках сына. По его мнению, Тесак ничего подобного не писал, а записки — грубо составленные фальшивки.