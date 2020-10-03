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Власти Камчатки показали видео с чистым пляжем у загрязнённого океана. Пользователей Сети это разозлило

На снятых кадрах видно, что его перед этим тщательно почистили.

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Видео © Instagram / minprir_kamchatka

Минприроды Камчатки обнародовало кадры с чистым Халактырским пляжем. Он находится в Авачинском заливе и очень популярен у сёрферов. Там ранее был зафиксирован массовый выброс морских животных на сушу.

Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону... Ничего аномального не зафиксировано, — написали чиновники в "Инстаграме".

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По данным властей, вода в Авачинском заливе могла быть загрязнена в результате сброса нефтепродуктов с проходивших мимо судов.

Отмечается, что сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всём его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА.

При этом в комментариях к посту пользователи отмечают, что, судя по бороздам на песке, пляж, вероятно, недавно был тщательно убран.

видно же, что проехала техника и убрала всё

tturtlesoup

Так надо было нырнуть для наглядности, раз так чисто там

piterova_natali

Сколько там следов ног и колёс, хорошо прошерстили

maria_fortunate

Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.

Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. При этом Кумарьков заверил, что локального места загрязнения в заливе нет — вредные вещества рассредоточены по всей воде.

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