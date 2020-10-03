Власти Камчатки показали видео с чистым пляжем у загрязнённого океана. Пользователей Сети это разозлило

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Минприроды Камчатки обнародовало кадры с чистым Халактырским пляжем. Он находится в Авачинском заливе и очень популярен у сёрферов. Там ранее был зафиксирован массовый выброс морских животных на сушу.

— Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону... Ничего аномального не зафиксировано, — написали чиновники в "Инстаграме".

Отмечается, что сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всём его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА.

При этом в комментариях к посту пользователи отмечают, что, судя по бороздам на песке, пляж, вероятно, недавно был тщательно убран.

видно же, что проехала техника и убрала всё tturtlesoup

Так надо было нырнуть для наглядности, раз так чисто там piterova_natali

Сколько там следов ног и колёс, хорошо прошерстили maria_fortunate

Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.