Власти Камчатки показали видео с чистым пляжем у загрязнённого океана. Пользователей Сети это разозлило

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Минприроды Камчатки обнародовало кадры с чистым Халактырским пляжем. Он находится в Авачинском заливе и очень популярен у сёрферов. Там ранее был зафиксирован массовый выброс морских животных на сушу.
— Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону... Ничего аномального не зафиксировано, — написали чиновники в "Инстаграме".
Трутнев поручил разобраться в причинах гибели морских обитателей на КамчаткеПо данным властей, вода в Авачинском заливе могла быть загрязнена в результате сброса нефтепродуктов с проходивших мимо судов.
Отмечается, что сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всём его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА.
При этом в комментариях к посту пользователи отмечают, что, судя по бороздам на песке, пляж, вероятно, недавно был тщательно убран.
видно же, что проехала техника и убрала всё
Так надо было нырнуть для наглядности, раз так чисто там
Сколько там следов ног и колёс, хорошо прошерстили
Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.
Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. При этом Кумарьков заверил, что локального места загрязнения в заливе нет — вредные вещества рассредоточены по всей воде.
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