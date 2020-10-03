"Помутнение и сухость". Камчатский сёрфер попал в ядовитое пятно у берегов Камчатки

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Камчатский сёрфер Антон Морозов оказался одним из тех, кто попал в жуткое пятно, которое образовалось у берега в Авачинском заливе. По его словам, все после сёрфинга начали испытывать странные неприятные симптомы.

— Помутнение, сухость, боль и ощущение плёнки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана — горький, не солёный, совершенно непривычный, — цитирует его слова телеграм-канал "Дудь".

По словам сёрфера, у 20 человек, кто катался на досках, случилось отравление. Тогда решили, что это кишечная инфекция. Думали также, что это может быть аллергией, а может, просто так сказалось на здоровье сёрферов влияние планктона. Специалисты тогда стали брать пробы воды. А она, по словам Морозова, становилась всё более странной, мутной, густой.

Как пишет сёрфер, предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в четыре раза и фенола — в два раза. Многие начали спешно уезжать с океана. По его словам, странные симптомы появляются даже без контакта с водой.

Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.