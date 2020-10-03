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В Белоруссии начали собирать предложения граждан по новой конституции

Полученные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами.

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Фото © Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

Палата представителей Национального собрания Белоруссии начала сбор предложений граждан по внесению изменений в конституцию страны. Свои идеи белорусы могут направить в нижнюю палату парламента по электронной почте.

Ждём от вас до 25 октября 2020 года предложения по корректировке Конституции Республики Беларусь. Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами Палаты представителей,говорится на официальном сайте органа.

Предложения по совершенствованию основного закона гражданам страны следует направлять по электронной почте zakon@house.gov.by.

Лукашенко рассказал о третьем варианте Конституции Белоруссии

Он также заявил, что суды не должны быть "завязаны на личности президента".

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил изменить конституцию на референдуме, так как с момента принятия действующей поменялись и страна, и люди. По его задумке, белорусы "в ходе общенациональной дискуссии" смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

Добавим, что это происходит на фоне масштабных протестов, развёрнутых в стране оппозицией. Оппоненты власти не признают итоги выборов президента, согласно которым победу вновь одержал Лукашенко.

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