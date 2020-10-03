Протаранил пешеходов. Шесть человек пострадали в жутком ДТП в Нижнем Тагиле — видео

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Жуткая авария произошла в Нижнем Тагиле. Там водитель ВАЗа на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко врезался в другую машину, а потом вылетел на пешеходную зону, где сбил людей. Видно, что автомобиль виновника двигался на большой скорости.

Как рассказал Лайфу источник в экстренных службах, пострадали шесть человек. По предварительной информации, трое были госпитализированы (ГКБ № 4).