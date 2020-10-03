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Протаранил пешеходов. Шесть человек пострадали в жутком ДТП в Нижнем Тагиле — видео

Водитель врезался в одну из машин, а потом в толпу.

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Видео © Соцсети

Жуткая авария произошла в Нижнем Тагиле. Там водитель ВАЗа на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко врезался в другую машину, а потом вылетел на пешеходную зону, где сбил людей. Видно, что автомобиль виновника двигался на большой скорости.

Как рассказал Лайфу источник в экстренных службах, пострадали шесть человек. По предварительной информации, трое были госпитализированы (ГКБ № 4).

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Оказалось, молодой человек 49 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

У пострадавших диагностированы переломы, травмы живота, рук и ног, а также сотрясение мозга. Пострадали пять женщин и один мужчина. По предварительным данным, водитель ВАЗа был пьян.

Напомним, что недавно в Москве произошла почти идентичная авария. Автомобиль Infiniti после столкновения с другой иномаркой влетел в прохожих. За рулём авто был начинающий рэпер Эллей. Артист рассказал Лайфу свою версию причин и обстоятельств аварии. Однако позднее было опубликовано видео, на котором отчётливо видно, как за 200 метров до места аварии рэпер прибавил скорость и проехал на &quot;красный, переходящий в зелёный&quot; сигнал светофора. Позднее в полиции сообщили о задержании Эллея и возбуждении уголовного дела.

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