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В Москве похоронили националиста Тесака

Помимо близких и друзей проститься с Максимом Марцинкевичем пришли сотни единомышленников.

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Фото © LIFE / Роман Вдовиченко

На Кунцевском кладбище в Москве завершилась церемония похорон националиста Максима Марцинкевича, известного также как Тесак. Его похоронили в белом гробу, а десятки человек, пришедших на траурную церемонию, принесли с собой множество цветов.

Отметим, что церемония проводилась с повышенными мерами безопасности. У входа на кладбище дежурила полиция, были установлены металлодетекторы, все пришедшие проститься с националистом должны были выкладывать из карманов и рюкзаков подозрительные предметы. Чаще всего у рамок оставляли перцовые баллончики и ножи.

Большинство участников церемонии были в медицинских масках и перчатках.

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По словам Сергея Марцинкевича, он с адвокатами продолжит поиски виновных.

Как сообщал Лайф, Марцинкевич был найден мёртвым утром 16 сентября в СИЗО в Челябинске. В изоляторе он находился временно — его этапировали из колонии в Москву. Родственники Тесака потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили, но следователи не нашли на месте преступления признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Зато в его камере были обнаружены предсмертные записки, в которых указаны "серьёзные мотивы" суицида. Несмотря на это родственники уверены, что Тесаку помогли свести счёты с жизнью.

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