В Москве похоронили националиста Тесака

На Кунцевском кладбище в Москве завершилась церемония похорон националиста Максима Марцинкевича, известного также как Тесак. Его похоронили в белом гробу, а десятки человек, пришедших на траурную церемонию, принесли с собой множество цветов.
Отметим, что церемония проводилась с повышенными мерами безопасности. У входа на кладбище дежурила полиция, были установлены металлодетекторы, все пришедшие проститься с националистом должны были выкладывать из карманов и рюкзаков подозрительные предметы. Чаще всего у рамок оставляли перцовые баллончики и ножи.
Большинство участников церемонии были в медицинских масках и перчатках.
"Кто-то перестарался". Отец Тесака заявил на похоронах сына, что его убилиПо словам Сергея Марцинкевича, он с адвокатами продолжит поиски виновных.
Как сообщал Лайф, Марцинкевич был найден мёртвым утром 16 сентября в СИЗО в Челябинске. В изоляторе он находился временно — его этапировали из колонии в Москву. Родственники Тесака потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили, но следователи не нашли на месте преступления признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Зато в его камере были обнаружены предсмертные записки, в которых указаны "серьёзные мотивы" суицида. Несмотря на это родственники уверены, что Тесаку помогли свести счёты с жизнью.
Комментариев: 0