В Москве похоронили националиста Тесака

На Кунцевском кладбище в Москве завершилась церемония похорон националиста Максима Марцинкевича, известного также как Тесак. Его похоронили в белом гробу, а десятки человек, пришедших на траурную церемонию, принесли с собой множество цветов.

Отметим, что церемония проводилась с повышенными мерами безопасности. У входа на кладбище дежурила полиция, были установлены металлодетекторы, все пришедшие проститься с националистом должны были выкладывать из карманов и рюкзаков подозрительные предметы. Чаще всего у рамок оставляли перцовые баллончики и ножи.