ЦСКА в меньшинстве разобрался с "Уралом" и взлетел на третье место в РПЛ

В десятом туре чемпионата России по футболу московский ЦСКА уверенно победил "Урал" в Екатеринбурге. Армейцам не помешало даже изменение численного состава: исландский защитник столичного клуба Хёрдур Магнуссон был удалён в начале второго тайма. Красно-синие справились даже вдесятером. Сначала первым голом за ЦСКА отметился казахстанский хавбек Бахтиёр Зайнутдинов — 1:0 в пользу москвичей.

Затем проблем уральцам добавил Константин Марадишвили, для которого мяч в ворота екатеринбуржцев тоже стал первым в составе ЦСКА, — 2:0.