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ЦСКА в меньшинстве разобрался с "Уралом" и взлетел на третье место в РПЛ

Выше только "Спартак" и "Зенит", которые играют между собой.

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Фото © Twitter / pfc_cska

В десятом туре чемпионата России по футболу московский ЦСКА уверенно победил "Урал" в Екатеринбурге. Армейцам не помешало даже изменение численного состава: исландский защитник столичного клуба Хёрдур Магнуссон был удалён в начале второго тайма. Красно-синие справились даже вдесятером. Сначала первым голом за ЦСКА отметился казахстанский хавбек Бахтиёр Зайнутдинов — 1:0 в пользу москвичей.

Затем проблем уральцам добавил Константин Марадишвили, для которого мяч в ворота екатеринбуржцев тоже стал первым в составе ЦСКА, — 2:0.

В итоге ЦСКА уверенно довёл встречу до победы со счётом 2:0. Армейцы набирают очередные три очка и выходят на промежуточное третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Впереди только "Спартак" и "Зенит", которые сегодня устраивают очную разборку.

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