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"Бой с Минеевым вы никогда не увидите". Интервью с новым чемпионом​ Fight Nights Global

В интервью Лайфу Армен Петросян рассказал о причинах своего успеха, жизни в Махачкале, планах в​ UFC​ и дружбе с Владимиром Минеевым.

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Фото © FNG

Чемпион мира по тайскому боксу Армен Петросян совсем недавно стал новым чемпионом организации​ Fight Nights Global в полутяжёлом весе, нокаутировав в поединке за вакантный титул Артура Алискерова. Для Супермена этот бой стал всего лишь третьим по правилам ММА.

Армен, поздравляем тебя с завоеванием пояса Fight Nights Global. Наверняка тысячи бойцов по стране завидуют скоротечности твоего пути от старта карьеры в ММА до чемпионства в одной из ведущих лиг страны. Как тебе удалось привлечь внимание Камила Гаджиева и уже в третьем своём официальном поединке получить титульный бой?

— Спасибо большое. Сомневаюсь, что мне кто-то завидует, у каждого бойца свой путь. Любой, кто ставит перед собой цель, рано или поздно может прийти к ней. Это общая работа команды. Есть и мои заслуги, и большая работа нашего штаба.​

Артур Алискеров требует реванша. Интересен ли тебе этот бой? Или ты хочешь двигаться дальше?

— Артур, да, требует реванша, но нам на сегодняшний день этот бой не интересен. Мы двигаемся дальше!

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Добрый день ! Хочу поблагодарить всех кто за меня болел ! В первую очередь хочу поблагодарить свою семью за их поддержку и переживания . Семья это , то , что движет мной и заставляет работать больше и не останавливаться на достигнутом. Без них ничего бы этого не было!!! Моя команда @soyuz_muay_thai @coachmagomedaliev @ahmadhadgi11 @umar_coach_uf @haysport_arm это лучшее , что может быть . ЭТО ТОЖЕ МОЯ СЕМЬЯ !!! Это люди которые переживают за тебя больше чем ты сам ! Я бесконечно рад , что нахожусь рядом с такими людьми ! Они делают меня лучше ,сильнее и увереннее ! Мои друзья , которые болели за меня из разных уголков России . Я все чувствовал , энергия доходила до меня , спасибо , что вы есть ! Спасибо Игорь Витальевич за предоставленную форму , как всегда вышка !Благодарю своих братьев армян за такую тёплую поддержку !Я горд представлять свою малую родину Армению ! Спасибо всем!!!

Публикация от Petrosyan Armen 🇦🇲🇷🇺 (@armen_s_petrosyan)

​ Не секрет, что сейчас FNG переживает не самые лучшие времена, и в ростере промоушена практически нет подписанных бойцов. На твой взгляд, не станет ли этот фактор причиной того, что тебе придётся подолгу простаивать?

— Да, были тяжёлые времена, но сегодня мы видим, что FNG реанимировался, набирает обороты. Поэтому я не переживаю, что у меня не будет боёв, даст бог, всё будет хорошо. Думаю, я организации тоже понравился как боец, идём дальше.

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В Москве прошёл турнир Fight Nights Global 98, озаглавленный титульным поединком в полусреднем весе. Действующий обладатель чемпионского пояса Дмитрий Бикрёв не смог защитить свой титул, уступив Шамилю Амирову. Но по итог боя оставил неоднозначные впечатления…

Как ты считаешь, против кого ты проведёшь свою первую защиту пояса?

— Я вам больше скажу: я уже знаю, кто это будет. Но пока не могу сказать. Скоро будет анонс.

 Ты не самый крупный боец для полутяжёлого дивизиона и с лёгкостью мог бы вписываться в лимит средней весовой категории. В 84 кг чемпионом организации совсем недавно стал Владимир Минеев. Возможен ли бой между вами, какие между вами отношения?

— Да, я далеко не полутяж и вписываюсь, конечно, в категорию до 84 кг. Это мой вес, и в дальнейшем я буду драться именно в среднем дивизионе. С Вовой у меня хорошие отношения, дружеские, достаточно тёплые. Я Вову очень уважаю, и мы никогда не будем друг с другом биться. Мы тренируемся в одной команде, поэтому не знаю, к сожалению или к счастью, но бой с Минеевым вы никогда не увидите!

—​ Поделись своими планами на 2021 год. Планируешь ли ты, как и большинство российских бойцов, попробовать свои силы за океаном? Как оцениваешь свои шансы в UFC?​

— Планы на 2021 год… Честно говоря, сегодня страшно что-то планировать, потому что в мире очень нестабильная ситуация. Конечно, мы ставим цель попасть в​ UFC. О своих шансах там… Тренеры в меня верят, и это очень важно. Если моя команда в меня верит, значит, у нас всё получится!

— Думаю, твои поклонники прекрасно знакомы с твоими достижениями в тайском боксе. Расскажи, почему ты принял решение перейти в ММА? Попросту не осталось мотивации в муай-тай?

— Поклонники — это громко сказано. Наверное, есть не поклонники, а люди, которые меня поддерживают, которым нравятся мои поединки. В тайском боксе у меня вообще был простой два года. Мне обещали много всего — например, то, что я буду драться в организации​ Glory. Но с места ничего не двигалось. В этот момент у меня стали возникать мысли о переходе в ММА. А когда команда​ Haysport​ предложила мне попробовать себя в смешанных единоборствах, я согласился. Конечно, это было нелегко, но я принял такое решение.

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На ютуб-канале промоутерской компании​ Fight​ Nights​ Global​ вышел первый выпуск нового бойцовского шоу​ Ultimate​ Fonbet​ Fighting​ (не путать с​ UFC).

​ В тайском боксе твоим извечным соперником был Артём Левин. Это боец, который выиграл в муай-тай всё, что только возможно, и можно только гадать, чего бы он добился в ММА. А, на твой взгляд, как далеко Артём мог бы пройти в смешанных единоборствах?

— Артём Левин — очень сильный, хороший боец. Я его очень уважаю, мы с ним достаточно хорошо общаемся. В ММА у него бы всё получилось, опять же, многое бы зависело от того, какой бы он выбрал лагерь. Стойка, вы сами знаете, у него шикарная, очень умный боец. Считаю, он мог бы достичь успеха. Всё зависит от предложения. Часто в его интервью были слова, что ММА ему не интересны. Смешанные единоборства — жестокий вид спорта, хотя тайский бокс на самом деле гораздо жёстче. И крови там побольше бывает.​

Твоя карьера в ММА нераздельно связана с Дагестаном. Планируешь ли ты и в будущем тренироваться в Махачкале или наметил для себя другие горизонты в тренировочном процессе — к примеру, США или Таиланд?

— В Махачкале меня полностью всё устраивает. Как команда, так и климат, менталитет людей. Я люблю находиться на Кавказе. За океаном, конечно, хотелось бы потренироваться, там всё равно по-другому. Хотелось бы посмотреть, как там люди живут, тренируются. Это интересно! А что касается Таиланда, то я, занимаясь тайским боксом, ни разу там не тренировался. Отдыхал там, был на чемпионате мира, но никогда не тренировался с тайцами.

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