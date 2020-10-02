"Бой с Минеевым вы никогда не увидите". Интервью с новым чемпионом​ Fight Nights Global

Чемпион мира по тайскому боксу Армен Петросян совсем недавно стал новым чемпионом организации​ Fight Nights Global в полутяжёлом весе, нокаутировав в поединке за вакантный титул Артура Алискерова. Для Супермена этот бой стал всего лишь третьим по правилам ММА.

— Армен, поздравляем тебя с завоеванием пояса Fight Nights Global. Наверняка тысячи бойцов по стране завидуют скоротечности твоего пути от старта карьеры в ММА до чемпионства в одной из ведущих лиг страны. Как тебе удалось привлечь внимание Камила Гаджиева и уже в третьем своём официальном поединке получить титульный бой?

— Спасибо большое. Сомневаюсь, что мне кто-то завидует, у каждого бойца свой путь. Любой, кто ставит перед собой цель, рано или поздно может прийти к ней. Это общая работа команды. Есть и мои заслуги, и большая работа нашего штаба.​

— Артур Алискеров требует реванша. Интересен ли тебе этот бой? Или ты хочешь двигаться дальше?

— Артур, да, требует реванша, но нам на сегодняшний день этот бой не интересен. Мы двигаемся дальше!

—​ Не секрет, что сейчас FNG переживает не самые лучшие времена, и в ростере промоушена практически нет подписанных бойцов. На твой взгляд, не станет ли этот фактор причиной того, что тебе придётся подолгу простаивать?

— Да, были тяжёлые времена, но сегодня мы видим, что FNG реанимировался, набирает обороты. Поэтому я не переживаю, что у меня не будет боёв, даст бог, всё будет хорошо. Думаю, я организации тоже понравился как боец, идём дальше.

— Как ты считаешь, против кого ты проведёшь свою первую защиту пояса?

— Я вам больше скажу: я уже знаю, кто это будет. Но пока не могу сказать. Скоро будет анонс.

— Ты не самый крупный боец для полутяжёлого дивизиона и с лёгкостью мог бы вписываться в лимит средней весовой категории. В 84 кг чемпионом организации совсем недавно стал Владимир Минеев. Возможен ли бой между вами, какие между вами отношения?

— Да, я далеко не полутяж и вписываюсь, конечно, в категорию до 84 кг. Это мой вес, и в дальнейшем я буду драться именно в среднем дивизионе. С Вовой у меня хорошие отношения, дружеские, достаточно тёплые. Я Вову очень уважаю, и мы никогда не будем друг с другом биться. Мы тренируемся в одной команде, поэтому не знаю, к сожалению или к счастью, но бой с Минеевым вы никогда не увидите!

—​ Поделись своими планами на 2021 год. Планируешь ли ты, как и большинство российских бойцов, попробовать свои силы за океаном? Как оцениваешь свои шансы в UFC?​

— Планы на 2021 год… Честно говоря, сегодня страшно что-то планировать, потому что в мире очень нестабильная ситуация. Конечно, мы ставим цель попасть в​ UFC. О своих шансах там… Тренеры в меня верят, и это очень важно. Если моя команда в меня верит, значит, у нас всё получится!

— Думаю, твои поклонники прекрасно знакомы с твоими достижениями в тайском боксе. Расскажи, почему ты принял решение перейти в ММА? Попросту не осталось мотивации в муай-тай?

— Поклонники — это громко сказано. Наверное, есть не поклонники, а люди, которые меня поддерживают, которым нравятся мои поединки. В тайском боксе у меня вообще был простой два года. Мне обещали много всего — например, то, что я буду драться в организации​ Glory. Но с места ничего не двигалось. В этот момент у меня стали возникать мысли о переходе в ММА. А когда команда​ Haysport​ предложила мне попробовать себя в смешанных единоборствах, я согласился. Конечно, это было нелегко, но я принял такое решение.

—​ В тайском боксе твоим извечным соперником был Артём Левин. Это боец, который выиграл в муай-тай всё, что только возможно, и можно только гадать, чего бы он добился в ММА. А, на твой взгляд, как далеко Артём мог бы пройти в смешанных единоборствах?

— Артём Левин — очень сильный, хороший боец. Я его очень уважаю, мы с ним достаточно хорошо общаемся. В ММА у него бы всё получилось, опять же, многое бы зависело от того, какой бы он выбрал лагерь. Стойка, вы сами знаете, у него шикарная, очень умный боец. Считаю, он мог бы достичь успеха. Всё зависит от предложения. Часто в его интервью были слова, что ММА ему не интересны. Смешанные единоборства — жестокий вид спорта, хотя тайский бокс на самом деле гораздо жёстче. И крови там побольше бывает.​

— Твоя карьера в ММА нераздельно связана с Дагестаном. Планируешь ли ты и в будущем тренироваться в Махачкале или наметил для себя другие горизонты в тренировочном процессе — к примеру, США или Таиланд?