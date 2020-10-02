В​ UFC​ дебютирует дагестанский француз. Кто он такой?

25-летний Нассурдин Имавов (8–2–0) с десятилетнего возраста проживает во Франции, тренируясь в одном зале с такими монстрами французского ММА, как Франсис Нганну и Сирил Ган. Свой дебютный поединок в смешанных единоборствах Имавов провёл в 2016 году, выступил за четыре года в десяти поединках. На сегодняшний день Нассурдин идёт на победной серии из пяти поединков, позволившей бойцу получить приглашение в сильнейший мировой промоушен. Но на что способен дагестанец из Парижа в "восьмиугольнике"?

Оценить реальный уровень мастерства спортсмена достаточно сложно, учитывая, что вся его карьера неразрывно связана с французскими локальными организациями. Как мы знаем, красивейшая европейская страна лишь совсем недавно сняла запрет на проведение турниров ММА на своей территории. Это не означает, что ранее во Франции вообще не было поединков по смешанным единоборствам… Бои проводились, но с достаточными ограничениями, особенно в части партера.

Имавов, судя по результатам поединков, достаточно универсальный боец, обладающий, как и большинство дагестанцев, прекрасной базой вольной борьбы. Нассурдин также способен и "потушить свет" соперникам, владея нокаутирующим ударом. Уроженец Хасавюрта — достаточно высокий для полусреднего веса атлет (190 см) с хорошей скоростью и длинными "рычагами".

Соперником дагестанца в дебютной схватке станет американец Джордан Уильямс (9–3–0). 29-летний калифорниец официально также ранее не бился в​ UFC, но был участником реалити-шоу президента компании Даны Уайта. Как и Нассурдин, Джордан не любит полагаться на судей, в подавляющем большинстве случаев нокаутируя соперников (78%). В этом противостоянии сложно выделить фаворита. Если говорить об опыте, то он всё же на стороне американца, имеющего в своём активе выступления в​ Bellator. По всем остальным показателям соперники примерно идентичны.

Из других событий шоу отметим поединок двух почтенных ветеранов клетки Карлоса Кондита и Курта Макги. Каких-то семь-восемь лет назад фотографии этих двух бородатых и харизматичных бойцов украшали профили многих кавказских ребят в соцсетях. Увы, время безжалостно… 36-летний Карлос по прозвищу Прирождённый Убийца проиграл пять последних поединков.​

У 35-летнего Макги ситуация немногим лучше. В десяти последних выступлениях Курт проиграл шесть раз, одержав четыре победы. Чего ждать от встречи двух потрёпанных многочисленными войнами и временем ветеранов — вопрос на миллион. Надеемся, не разочарования…

В главном событии зрителям будет представлен поединок очаровательных дам в лице Холли Холм и Ирен Алданы. Самым ярким эпизодом в карьере Дочери Проповедника стал эпичный бой с непобеждённой на тот момент Рондой Раузи. Случилось это уже в далёком 2015 году. С того времени карьера Холли так и не заладилась. Многократная чемпионка мира по боксу так и не смогла закрепиться в статусе звезды организации, чередуя победы с поражениями.