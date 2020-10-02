Без Кокорина, но с особой мотивацией. Эксперты рассказали Лайфу о главном матче выходных "Спартак" — "Зенит"

Матч "Спартак" — "Зенит" всегда носит приставку топ-, но игра 10-го тура будет особенной. Обе команды лидируют в турнирной таблице с 20 очками, а такого не было давно. К сожалению болельщиков, принять участие из-за травмы не сможет Александр Кокорин, но и это не отменяет интригу. Конфликты футболистов Артёма Дзюбы и Александра Соболева, боссов Леонида Федуна и Александра Медведева, а также "перчатка" Шамиля Газизова, битва двух молодых тренеров Тедеско и Семака — всё это ещё свежо, а обиды не забыты. Нас ждёт огненная встреча, а кто будет фаворитом, мы спросили у известных экспертов.

Бывший тренер "Зенита" Анатолий Бышовец предпочтение в этой встрече отдаёт свой бывшей команде.

— Думаю, что фаворит матча — "Зенит", но многое будет зависеть от того, сыграет ли он основным составом. Вылечились ли до конца от травм Ловрен, Азмун, Малком — пока не понятно, — отметил Анатолий Фёдорович в разговоре с Лайфом. — В целом чаша весов приблизительно будет уравновешена. Конечно, нас ждёт напряжённый матч, с большой самоотдачей, многое решит реализация. Что касается спартаковцев, то последний матч показал, что обстановка в команде хорошая, мотивация большая, команда идёт на втором месте в таблице. Ставлю 55% на 45%, что победит "Зенит".

— Травма Кокорина? Он уже не игрок основного состава, ведь и Понсе, и Ларссон себя хорошо проявили в последнее время. Понятно, что у Кокорина была бы особая мотивация, да и для многих спартаковцев найдётся своя мотивация. "Зенит" для всех хороший раздражитель. Речь идёт ещё и о турнирной таблице, когда обе команды имеют по 20 очков. Ничейный результат навряд ли устроит всех. Надо от ближайшего соперника уходить вперёд, тем более в очной встрече, — заключил он.

Экс-вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин в свою очередь ставит на ничью в этом матче.

— В этом матче встречаются лидеры нашего футбола. "Спартак" играет дома, значит, должно быть преимущество на их стороне, но явного фаворита в этой встрече не вижу. Если бы матч проходил в Санкт-Петербурге, то я бы фаворитом назвал "Зенит". Но эта игра в Москве, а фактор своего поля должен сыграть так, чтобы "Спартак" дал бой на поле. Думаю, что, скорее всего, нас ждёт ничья со счётом 1:1, — пояснил Руслан Лайфу.