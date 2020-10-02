Без Кокорина, но с особой мотивацией. Эксперты рассказали Лайфу о главном матче выходных "Спартак" — "Зенит"

Матч "Спартак" — "Зенит" всегда носит приставку топ-, но игра 10-го тура будет особенной. Обе команды лидируют в турнирной таблице с 20 очками, а такого не было давно. К сожалению болельщиков, принять участие из-за травмы не сможет Александр Кокорин, но и это не отменяет интригу. Конфликты футболистов Артёма Дзюбы и Александра Соболева, боссов Леонида Федуна и Александра Медведева, а также "перчатка" Шамиля Газизова, битва двух молодых тренеров Тедеско и Семака — всё это ещё свежо, а обиды не забыты. Нас ждёт огненная встреча, а кто будет фаворитом, мы спросили у известных экспертов.
Левандовски едет в Москву, Лэмпард — в Краснодар, а Холанд — в Питер. Лига чемпионов подарила нашим фанатам топ-матчи"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали своих соперников в Лиге чемпионов.
Бывший тренер "Зенита" Анатолий Бышовец предпочтение в этой встрече отдаёт свой бывшей команде.
— Думаю, что фаворит матча — "Зенит", но многое будет зависеть от того, сыграет ли он основным составом. Вылечились ли до конца от травм Ловрен, Азмун, Малком — пока не понятно, — отметил Анатолий Фёдорович в разговоре с Лайфом. — В целом чаша весов приблизительно будет уравновешена. Конечно, нас ждёт напряжённый матч, с большой самоотдачей, многое решит реализация. Что касается спартаковцев, то последний матч показал, что обстановка в команде хорошая, мотивация большая, команда идёт на втором месте в таблице. Ставлю 55% на 45%, что победит "Зенит".
— Травма Кокорина? Он уже не игрок основного состава, ведь и Понсе, и Ларссон себя хорошо проявили в последнее время. Понятно, что у Кокорина была бы особая мотивация, да и для многих спартаковцев найдётся своя мотивация. "Зенит" для всех хороший раздражитель. Речь идёт ещё и о турнирной таблице, когда обе команды имеют по 20 очков. Ничейный результат навряд ли устроит всех. Надо от ближайшего соперника уходить вперёд, тем более в очной встрече, — заключил он.
Экс-вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин в свою очередь ставит на ничью в этом матче.
— В этом матче встречаются лидеры нашего футбола. "Спартак" играет дома, значит, должно быть преимущество на их стороне, но явного фаворита в этой встрече не вижу. Если бы матч проходил в Санкт-Петербурге, то я бы фаворитом назвал "Зенит". Но эта игра в Москве, а фактор своего поля должен сыграть так, чтобы "Спартак" дал бой на поле. Думаю, что, скорее всего, нас ждёт ничья со счётом 1:1, — пояснил Руслан Лайфу.
От создания клуба до Лиги чемпионов — за 12 лет. Невероятная история "Краснодара"Футбольный клуб "Краснодар" в этом сезоне впервые сыграет в Лиге чемпионов УЕФА. Коллектив Сергея Галицкого шёл к этому последние несколько лет. А ведь, в отличие от "Зенита", "Локомотива", ЦСКА и "Спартака", краснодарская команда совсем молодая — она появилась на свет каких-то 12 лет назад. Вспоминаем путь "Краснодара": от проекта мечты до участника ЛЧ.
"Спартак" — "Зенит"
3 октября, 19:00 (мск)
Стадион "Открытие-арена", Москва
Прямая трансляция: "Матч ТВ"
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