"Очень вас люблю". Теннисист из Германии на русском обратился к семье после победы — видео

Фото © Twitter / Oleg S.

Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер после победы над итальянцем Маттео Берреттини произнёс трогательную речь. Причём была она сразу на трёх языках: английском, немецком и русском.

— Спасибо вам за всё, очень вас люблю, — сказал молодой человек.

Отметим, что Альтмайеру было из-за чего радоваться. Его встреча на корте с Берреттини завершилась со счётом 6:2, 7:6, 6:4.