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"Очень вас люблю". Теннисист из Германии на русском обратился к семье после победы — видео

Он выиграл в матче турнира "Ролан Гаррос".

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Фото © Twitter / Oleg S.

Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер после победы над итальянцем Маттео Берреттини произнёс трогательную речь. Причём была она сразу на трёх языках: английском, немецком и русском.

Спасибо вам за всё, очень вас люблю, — сказал молодой человек.

Отметим, что Альтмайеру было из-за чего радоваться. Его встреча на корте с Берреттини завершилась со счётом 6:2, 7:6, 6:4.

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Сильный хлопок услышали в том числе жители ближайших к французской столице городов.

Ранее россиянин Андрей Рублёв в двух сетах обыграл южноафриканца Ллойда Харриса в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Австралии.

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