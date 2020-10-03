"Очень вас люблю". Теннисист из Германии на русском обратился к семье после победы — видео

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Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер после победы над итальянцем Маттео Берреттини произнёс трогательную речь. Причём была она сразу на трёх языках: английском, немецком и русском.
— Спасибо вам за всё, очень вас люблю, — сказал молодой человек.
Отметим, что Альтмайеру было из-за чего радоваться. Его встреча на корте с Берреттини завершилась со счётом 6:2, 7:6, 6:4.
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