Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Борьба была неравной". Лоза раскрыл причину смерти шансонье Кальянова

Артист давно болел, но не хотел загружать других своими проблемами.

48
Post cover

Александр Кальянов. Фото © ТАСС / Роман Яровицын

Причиной смерти знаменитого шансонье Александра Кальянова стал рак. Об этом сообщил его коллега, певец Юрий Лоза. По его словам, в течение последних нескольких лет композитор постоянно болел и крайне редко общался с людьми, так как попросту не хотел жаловаться.

Последние три года он болел и мало с кем общался, видимо, не хотел никого грузить своими проблемами. Борьба была неравной — рак оказался сильнее... — написал Лоза.

Умер DJ Тони Кук

У музыканта были проблемы с психическим здоровьем.

Певец рассказал об истории его знакомства с Александром. Их первая встреча состоялась в 1984 году, когда он записывал первый вариант своего знаменитого "Плота" на студии у Кальянова. По словам Лозы, артисты шли на студию Кальянова буквально "косяками", "потому что в звуке Саша понимал как мало кто другой". И, "не выговаривая половину свистящих и шипящих, он создавал при помощи приборов себе вполне приличную дикцию".

Напомним, Александр Кальянов умер 2 октября на 74-м году жизни. Это был советский и российский звукорежиссёр, певец, композитор, актёр, аранжировщик и продюсер. Он также был известен как исполнитель хита "Старое кафе".

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.