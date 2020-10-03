"Борьба была неравной". Лоза раскрыл причину смерти шансонье Кальянова

Причиной смерти знаменитого шансонье Александра Кальянова стал рак. Об этом сообщил его коллега, певец Юрий Лоза. По его словам, в течение последних нескольких лет композитор постоянно болел и крайне редко общался с людьми, так как попросту не хотел жаловаться.

— Последние три года он болел и мало с кем общался, видимо, не хотел никого грузить своими проблемами. Борьба была неравной — рак оказался сильнее... — написал Лоза.

Певец рассказал об истории его знакомства с Александром. Их первая встреча состоялась в 1984 году, когда он записывал первый вариант своего знаменитого "Плота" на студии у Кальянова. По словам Лозы, артисты шли на студию Кальянова буквально "косяками", "потому что в звуке Саша понимал как мало кто другой". И, "не выговаривая половину свистящих и шипящих, он создавал при помощи приборов себе вполне приличную дикцию".