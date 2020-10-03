Порошенко госпитализировали после заражения коронавирусом

Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Пётр Порошенко госпитализирован в одну из киевских больниц с двусторонним воспалением лёгких, возникшим на фоне заражения коронавирусом. Об этом на Youtube-канале партии политика "Европейская солидарность" сообщила его супруга Марина Порошенко.
— Пётр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то что у моего мужа двустороннее воспаление лёгких, у него сильная воля и он демонстрирует её в борьбе с болезнью, — заявила жена Петра Порошенко.
Переболевший коронавирусом Назарбаев дал совет заразившемуся ТрампуПолитик назвал хозяина Белого дома сильной и энергичной личностью.
Как сообщал Лайф, о заболевании коронавирусом Пётр Порошенко сообщил сам на своих страницах в соцсетях 29 сентября. По его словам, он начал проходить лечение на дому.
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