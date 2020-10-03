Израненный грач нашёл хозяйку в Уфе. Девушка хочет сделать птице протез крыла

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Жительница Уфы Ирина Мухарметова попросила помощи для своего нового пернатого питомца — грача по кличке Лето. Девушка рассказала Лайфу, что хочет сделать протез для птицы со сломанным крылом.
Она увидела раненого грача на улице и приютила его. Лето не мог летать — крыло грача держалось на сухожилии. Из-за инфекции спасти сломанное крыло не удалось, часть пришлось ампутировать. Сейчас пернатый живёт в специальном вольере, но не оставляет попыток снова летать. Ирина ищет клинику, где возьмутся сделать для питомца протез.
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