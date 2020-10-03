"Постоянный мониторинг". В Минприроды прокомментировали ситуацию с загрязнением океана на Камчатке

Российское Министерство природных ресурсов и экологии прокомментировало ситуацию с загрязнением Авачинского залива на Камчатке.

— В настоящее время ведётся постоянный мониторинг ситуации, Росприроднадзор проводит рейды и производит отбор проб как в океане, так и в прилегающих водных объектах, — заявили в министерстве.

Там пообещали незамедлительно сообщать о лабораторных результатах анализов.

Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.