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"Постоянный мониторинг". В Минприроды прокомментировали ситуацию с загрязнением океана на Камчатке

Специалисты отбирают пробы как в воде, так и на суше.

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Фото © Instagram / _svetlana__radionova_

Российское Министерство природных ресурсов и экологии прокомментировало ситуацию с загрязнением Авачинского залива на Камчатке.

В настоящее время ведётся постоянный мониторинг ситуации, Росприроднадзор проводит рейды и производит отбор проб как в океане, так и в прилегающих водных объектах, — заявили в министерстве.

Там пообещали незамедлительно сообщать о лабораторных результатах анализов.

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Сначала молодые люди списали всё на влияние водорослей или планктона.

Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.

Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. При этом Кумарьков заверил, что локального места загрязнения в заливе нет — вредные вещества рассредоточены по всей воде.

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