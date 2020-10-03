"Постоянный мониторинг". В Минприроды прокомментировали ситуацию с загрязнением океана на Камчатке

Российское Министерство природных ресурсов и экологии прокомментировало ситуацию с загрязнением Авачинского залива на Камчатке.
— В настоящее время ведётся постоянный мониторинг ситуации, Росприроднадзор проводит рейды и производит отбор проб как в океане, так и в прилегающих водных объектах, — заявили в министерстве.
Там пообещали незамедлительно сообщать о лабораторных результатах анализов.
Стало ухудшаться зрение. Сёрферы рассказали Лайфу о симптомах после купания в загрязнённом океане у КамчаткиСначала молодые люди списали всё на влияние водорослей или планктона.
Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.
Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. При этом Кумарьков заверил, что локального места загрязнения в заливе нет — вредные вещества рассредоточены по всей воде.
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