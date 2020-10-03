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Беглецам из дагестанской колонии предъявлено новое обвинение

Максимальное наказание, которое грозит осуждённым — до пяти дополнительных лет лишения свободы.

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Фото © LIFE

Всем шести участникам побега заключённых из исправительной колонии города Махачкала в Дагестане предъявлено новое обвинение — по факту бегства. При этом следователи продолжают изучать обстоятельства преступления, что не исключает появления новых статей или фигурантов уголовного дела.

Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления "Побег из места лишения свободы, совершённый группой лиц по предварительному сговору". В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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Мужчина сообщил о преступниках участковому, его имя не разглашается.

Напомним, побег из исправительной колонии в посёлке Шамхал был совершён 22 сентября. Преступники готовились к нему около года и за это время сделали 50-метровый подкоп, через который и выбрались на свободу. Все беглецы осуждены на серьёзные сроки, в том числе за убийство. Спустя восемь дней заключённых удалось поймать в Калмыкии. Лайф публиковал видео с места задержания беглецов.

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