Беглецам из дагестанской колонии предъявлено новое обвинение

Всем шести участникам побега заключённых из исправительной колонии города Махачкала в Дагестане предъявлено новое обвинение — по факту бегства. При этом следователи продолжают изучать обстоятельства преступления, что не исключает появления новых статей или фигурантов уголовного дела.
— Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления "Побег из места лишения свободы, совершённый группой лиц по предварительному сговору". В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Пастуху из Калмыкии заплатят миллион за помощь в поимке беглецов из дагестанской колонииМужчина сообщил о преступниках участковому, его имя не разглашается.
Напомним, побег из исправительной колонии в посёлке Шамхал был совершён 22 сентября. Преступники готовились к нему около года и за это время сделали 50-метровый подкоп, через который и выбрались на свободу. Все беглецы осуждены на серьёзные сроки, в том числе за убийство. Спустя восемь дней заключённых удалось поймать в Калмыкии. Лайф публиковал видео с места задержания беглецов.
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