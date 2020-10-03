Стало ухудшаться зрение. Сёрферы рассказали Лайфу о симптомах после купания в загрязнённом океане у Камчатки

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Камчатские сёрферы из школы Snowave подробно описали Лайфу своё состояние после катания в популярной у спортсменов Авачинской бухте. Они также засняли нынешнее состояние этого места отдыха, где на днях не только обнаружили жуткое пятно в море, но и массу выбросившихся на берег морских обитателей.

— Долгое время ничего не происходило. Большинство ребят уже начали жаловаться на глаза. У меня симптомов не было, но после последней нашей каталки появилась пелена в глазах, лёгкая плёнка. К вечеру появилась сухость в горле и жжение, — рассказал Лайфу инструктор по сёрфингу Максим.

О похожем состоянии рассказала и помощник в сёрфлагере Snowave Фиола. По словам девушки, экстремалы сперва подумали, что дело в солнце, так как оно было низко и отсвечивало от океана. Но на деле всё оказалось иначе. Состояние сёрферов ухудшалось.

— Мы не думали, что что-то химическое могло попасть в воду. Потом это всё продолжалось. Может быть, медузы или какой-то планктон. Потом начались отравления, но мы не думали, что это связано с океаном. Мы не поднимали панику. Но у ребят стало ухудшаться зрение. Пелена на глазах появлялась. И мы поняли, что что-то серьёзное происходит, — рассказала Лайфу девушка.

Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.