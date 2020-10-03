Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Губернатор Камчатки записал обращение по поводу загрязнения на побережье Тихого океана

Глава региона отметил, что ежедневно ведётся забор проб, но ситуация пока противоречивая.

252

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отреагировал на сообщения о масштабном загрязнении тихоокеанского побережья полуострова и прилегающей акватории. Глава региона намерен завтра лично проинспектировать территорию на предмет ущерба природе и экологии.

Завтра провожу объезд основных бухт, где есть сигналы о загрязнении. 7:30 Халактырский пляж. Далее бухта Малая Лагерная. 12:00 расширенное обсуждение на Халактырском пляже. Далее объезд Авачинской бухты с воды. Приглашаю всех заинтересованных присоединяться, — написал Солодов на своей странице в Instagram.

Власти Камчатки показали видео с чистым пляжем у загрязнённого океана. Пользователей Сети это разозлило

На снятых кадрах видно, что его перед этим тщательно почистили.

Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов.

Выбор редакции

Стало ухудшаться зрение. Сёрферы рассказали Лайфу о симптомах после купания в загрязнённом океане у Камчатки

сегодня в 13:13

"Отбираем пробы". Росприроднадзор начал выяснять причину отравления океана у берегов Камчатки

сегодня в 12:05

Пилот посадил в Якутске пассажирский самолёт с отказавшим двигателем

сегодня в 12:32

Нет маски — будет штраф. В Екатеринбурге начали наказывать нарушителей масочного режима

сегодня в 13:08

Бодибилдер впал в тяжёлую депрессию после развода, спасением от которой стали 50 чихуахуа

сегодня в 13:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.