Губернатор Камчатки записал обращение по поводу загрязнения на побережье Тихого океана

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отреагировал на сообщения о масштабном загрязнении тихоокеанского побережья полуострова и прилегающей акватории. Глава региона намерен завтра лично проинспектировать территорию на предмет ущерба природе и экологии.

— Завтра провожу объезд основных бухт, где есть сигналы о загрязнении. 7:30 — Халактырский пляж. Далее — бухта Малая Лагерная. 12:00 — расширенное обсуждение на Халактырском пляже. Далее — объезд Авачинской бухты с воды. Приглашаю всех заинтересованных присоединяться, — написал Солодов на своей странице в Instagram.