Губернатор Камчатки записал обращение по поводу загрязнения на побережье Тихого океана

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отреагировал на сообщения о масштабном загрязнении тихоокеанского побережья полуострова и прилегающей акватории. Глава региона намерен завтра лично проинспектировать территорию на предмет ущерба природе и экологии.
— Завтра провожу объезд основных бухт, где есть сигналы о загрязнении. 7:30 — Халактырский пляж. Далее — бухта Малая Лагерная. 12:00 — расширенное обсуждение на Халактырском пляже. Далее — объезд Авачинской бухты с воды. Приглашаю всех заинтересованных присоединяться, — написал Солодов на своей странице в Instagram.
Власти Камчатки показали видео с чистым пляжем у загрязнённого океана. Пользователей Сети это разозлилоНа снятых кадрах видно, что его перед этим тщательно почистили.
Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов.
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