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"Отбираем пробы". Росприроднадзор начал выяснять причину отравления океана у берегов Камчатки

Проверку уже также проводит Следственный комитет.

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Фото © Instagram / _svetlana__radionova_

Фото © Instagram / _svetlana__radionova_Фото © Instagram / _svetlana__radionova_

Фото © Instagram / _svetlana__radionova_

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Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о том, какие работы ведутся на Халактырском пляже, который находится в Авачинском заливе. Там массово погибли животные. А сёрферы рассказали, что отравились после плавания в этом популярном месте.

Отбираем пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах — река, ручей, впадающий в океан в этом месте, — написала Радионова в "Инстаграме".

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Молодой человек рассказал, что океан буквально стал горьким на вкус.

Она отметила, что все результаты передаются местным властям. Также Радионова выразила надежду на участие правоохранительных органов. И в самом деле, региональное Следственное управление СК уже начало проверку по факту ЧП.

Ранее Минприроды Камчатки обнародовало кадры с чистым Халактырским пляжем. Отмечается, что сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всём его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА.

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