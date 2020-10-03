"Отбираем пробы". Росприроднадзор начал выяснять причину отравления океана у берегов Камчатки

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о том, какие работы ведутся на Халактырском пляже, который находится в Авачинском заливе. Там массово погибли животные. А сёрферы рассказали, что отравились после плавания в этом популярном месте.
— Отбираем пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах — река, ручей, впадающий в океан в этом месте, — написала Радионова в "Инстаграме".
"Помутнение и сухость". Камчатский сёрфер попал в ядовитое пятно у берегов КамчаткиМолодой человек рассказал, что океан буквально стал горьким на вкус.
Она отметила, что все результаты передаются местным властям. Также Радионова выразила надежду на участие правоохранительных органов. И в самом деле, региональное Следственное управление СК уже начало проверку по факту ЧП.
Ранее Минприроды Камчатки обнародовало кадры с чистым Халактырским пляжем. Отмечается, что сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всём его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА.
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