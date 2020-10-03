"Отбираем пробы". Росприроднадзор начал выяснять причину отравления океана у берегов Камчатки

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о том, какие работы ведутся на Халактырском пляже, который находится в Авачинском заливе. Там массово погибли животные. А сёрферы рассказали, что отравились после плавания в этом популярном месте.

— Отбираем пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах — река, ручей, впадающий в океан в этом месте, — написала Радионова в "Инстаграме".

Она отметила, что все результаты передаются местным властям. Также Радионова выразила надежду на участие правоохранительных органов. И в самом деле, региональное Следственное управление СК уже начало проверку по факту ЧП.