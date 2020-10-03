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Тихоокеанский флот заявил о непричастности к загрязнению Авачинского залива

В последние четыре месяца в регионе не проводилось крупных военных учений, которые могли повлиять на экосистему.

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Тихоокеанский флот РФ не имеет отношения к загрязнению Авачинского залива, которое привело к массовой гибели морских животных. Об этом заявили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного-военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.

В ВВО заверили, что в последнее время в регионе не проводилось крупных военных учений, которые могли повлиять на экосистему. В частности, на Радыгинском полигоне с июня не было никаких манёвров с использованием тяжёлой боевой техники. Также за последние четыре месяца в акватории Авачинского залива не проводились учения судов Тихоокеанского флота, а зафрахтованные в интересах Минобороны РФ корабли не осуществляли перевозок крупных партий нефтепродуктов.

Кроме того, нефтепродукты и вещества, содержащие в своём составе фенол и его соединения, о наличии которых в пробах воды с Халактырского пляжа заявляется представителями различных организаций, в номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках и силах на северо-востоке России, отсутствуют, — уточнили в ВВО.

В пресс-службе подчеркнули готовность Тихоокеанского флота оказать необходимую помощь в устранении загрязнения.

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На снятых кадрах видно, что его перед этим тщательно почистили.

Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные.

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