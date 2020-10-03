Нет маски — будет штраф. В Екатеринбурге начали наказывать нарушителей масочного режима

Муниципальная транспортная инспекция Екатеринбурга совместно с полицией провела рейды по проверке соблюдения горожанами масочного режима в общественном транспорте. Пассажирам напомнили о необходимости носить средства индивидуальной защиты.

В отношении нарушителей масочного режима в транспорте инспекторы составили протоколы. Возобновить работу с населением в Екатеринбурге решили в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В городе с 3 октября увеличили на 50% плотность полицейских нарядов для проверки соблюдения масочного режима.