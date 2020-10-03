Пилот посадил в Якутске пассажирский самолёт с отказавшим двигателем

В аэропорту Якутска совершил аварийную посадку пассажирский самолёт авиакомпании "Полярные авиалинии". Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика, на подлёте к месту назначения у Ан-24 отказал двигатель.

— При выполнении рейса по маршруту Среднеколымск — Якутск авиакомпании "Полярные авиалинии" на воздушном судне Ан-24 при подлёте к аэропорту Якутска произошёл отказ правого двигателя. Экипаж посадил воздушное судно в аэропорту Якутска, — говорится в сообщении.

В результате произошедшего никто не пострадал. По факту случившегося проводит проверку территориальное управление Росавиации.