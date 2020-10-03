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Пилот посадил в Якутске пассажирский самолёт с отказавшим двигателем

Воздушное судно совершало рейс из Среднеколымска в столицу Республики Саха.

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Фото © Wikipedia

В аэропорту Якутска совершил аварийную посадку пассажирский самолёт авиакомпании "Полярные авиалинии". Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика, на подлёте к месту назначения у Ан-24 отказал двигатель.

При выполнении рейса по маршруту Среднеколымск Якутск авиакомпании "Полярные авиалинии" на воздушном судне Ан-24 при подлёте к аэропорту Якутска произошёл отказ правого двигателя. Экипаж посадил воздушное судно в аэропорту Якутска, — говорится в сообщении.

В результате произошедшего никто не пострадал. По факту случившегося проводит проверку территориальное управление Росавиации.

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Ранее Лайф писал о крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом. Воздушное судно разбилось вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Выжил только один — 20-летний курсант Вячеслав Золочевский. Молодой человек рассказал, что от смерти его спас сам самолёт, завернув в капсулу из фюзеляжа.

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