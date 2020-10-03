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"Это как казино". В Центробанке посоветовали держаться подальше от валютного рынка Forex

По словам первого зампреда банка Сергея Швецова, сервис подойдёт только тем, кто ищет адреналин.

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Фото © Pixabay

К валютному рынку Forex стоит относиться как к казино — для любящих саму игру он подойдёт, но инвесторы, которые хотят заработать, должны обойти торговую площадку стороной. Об этом в ходе онлайн-конференции рассказал первый заместитель председателя Центрального Банка России Сергей Швецов.

Forex — это как казино. И, если вы хотите получить адреналин, получить эмоции, торгуя валютами с большим плечом, вы являетесь квалифицированным инвестором, наверное, рынок Forex вам подходит. Если ваша цель не адреналин, а заработать, я вам советую держаться от Forex подальше, — рассказал эксперт.

Швецов при этом отметил, что совсем не против большого количества рекламы Forex-дилеров о бесплатном обучении, ведь понимать, как работает рынок, весьма интересно. Но эти знания должны идти во благо, подчеркнул специалист.

Я вообще хорошо отношусь к любому обучению, потому что лишних знаний не бывает. Важно, чтобы эти знания приносили вам благо. Чтобы вы с помощью этих знаний достигали своих жизненных целей, — заявил представитель ЦБ РФ.

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