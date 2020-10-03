К валютному рынку Forex стоит относиться как к казино — для любящих саму игру он подойдёт, но инвесторы, которые хотят заработать, должны обойти торговую площадку стороной. Об этом в ходе онлайн-конференции рассказал первый заместитель председателя Центрального Банка России Сергей Швецов.
— Forex — это как казино. И, если вы хотите получить адреналин, получить эмоции, торгуя валютами с большим плечом, вы являетесь квалифицированным инвестором, наверное, рынок Forex вам подходит. Если ваша цель не адреналин, а заработать, я вам советую держаться от Forex подальше, — рассказал эксперт.
Швецов при этом отметил, что совсем не против большого количества рекламы Forex-дилеров о бесплатном обучении, ведь понимать, как работает рынок, весьма интересно. Но эти знания должны идти во благо, подчеркнул специалист.
— Я вообще хорошо отношусь к любому обучению, потому что лишних знаний не бывает. Важно, чтобы эти знания приносили вам благо. Чтобы вы с помощью этих знаний достигали своих жизненных целей, — заявил представитель ЦБ РФ.
С 1 октября начинается распродажа валюты. Какие появились риски для сбережений и где сейчас не стоит хранить деньгиС 1 октября Центробанк начинает дополнительные продажи валюты на внутреннем рынке. По мнению финансистов, это поможет стабилизировать курс рубля. В то же время сейчас появились новые риски для сбережений. Даже в валюте и в золоте. Где стало опасно держать накопления и как спасти свои деньги?
Ранее Лайф публиковал советы эксперта, в какой иностранной валюте лучше всего хранить сбережения.
Лента новостей
"Это как казино". В Центробанке посоветовали держаться подальше от валютного рынка Forex
сегодня в 13:16
Стало ухудшаться зрение. Сёрферы рассказали Лайфу о симптомах после купания в загрязнённом океане у Камчатки
сегодня в 13:13
Нет маски — будет штраф. В Екатеринбурге начали наказывать нарушителей масочного режима
сегодня в 13:08
Комментариев: 0