"Это как казино". В Центробанке посоветовали держаться подальше от валютного рынка Forex

С 1 октября начинается распродажа валюты. Какие появились риски для сбережений и где сейчас не стоит хранить деньги С 1 октября Центробанк начинает дополнительные продажи валюты на внутреннем рынке. По мнению финансистов, это поможет стабилизировать курс рубля. В то же время сейчас появились новые риски для сбережений. Даже в валюте и в золоте. Где стало опасно держать накопления и как спасти свои деньги?