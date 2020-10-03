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Переболевший коронавирусом Назарбаев дал совет заразившемуся Трампу

Политик назвал хозяина Белого дома сильной и энергичной личностью.

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Фото © Сайт Нурсултана Назарбаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал скорейшего выздоровления американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Мелании, у которых 2 октября обнаружили коронавирус. Телеграмма опубликована на сайте бывшего главы государства.

Желаю вам скорейшего выздоровления от болезни и возвращения к вашей ответственной службе во благо процветания народа Америки. В качестве человека, испытавшего болезнь на себе, призываю вас придерживаться советов врачей и выполнять все их предписания, — обратился Назарбаев к Трампу.

Он назвал американского президента сильной и энергичной личностью, которая с лёгкостью преодолевает любые трудности. Экс-президент Казахстана выразил надежду на то, что мир победит пандемию и вернётся на путь развития.

Назарбаев вылечился от коронавируса и заявил, что возвращается к работе

По его словам, произошедшее с ним наглядно показало, что труд медиков, которые борются с заболеванием, бесценен.

Напомним, 2 октября стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие вируса в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы американского лидера. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.

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