Переболевший коронавирусом Назарбаев дал совет заразившемуся Трампу

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал скорейшего выздоровления американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Мелании, у которых 2 октября обнаружили коронавирус. Телеграмма опубликована на сайте бывшего главы государства.

— Желаю вам скорейшего выздоровления от болезни и возвращения к вашей ответственной службе во благо процветания народа Америки. В качестве человека, испытавшего болезнь на себе, призываю вас придерживаться советов врачей и выполнять все их предписания, — обратился Назарбаев к Трампу.

Он назвал американского президента сильной и энергичной личностью, которая с лёгкостью преодолевает любые трудности. Экс-президент Казахстана выразил надежду на то, что мир победит пандемию и вернётся на путь развития.