Тотальная тишина и темнота. Как живут и общаются слепоглухие люди в специальном доме в Подмосковье

Они ничего не видят. Ничего не слышат. Вся жизнь проходит только на ощупь. В подмосковной деревне Пучково есть дом, в который на реабилитацию приезжают люди, потерявшие зрение и слух. Лайф прикоснулся к их жизни.

Напротив храма Казанской Иконы Божьей Матери в деревне Пучково стоит дом, в котором всегда есть люди. Но они не слышат звона колоколов и не видят солнца. Поговорить с ними можно только через прикосновения и с использованием специального языка. Эти люди слепоглухие. Сюда они приезжают на реабилитацию: учатся жить на ощупь, читать и писать с помощью специальных технических устройств и заниматься творчеством, которое увидят все, кроме них.

— Наш дом существует больше шести лет, — рассказала заместитель директора "Дома слепоглухих" Мария Зеленина. — За это время мы приняли более 600 "деток", так мы называем всех, кто приезжает в наш центр на реабилитацию. Каждый из них на четыре недели остаётся жить с нами: учится ориентироваться в пространстве, осваивает компьютер, специальные функции смартфонов, дактильный язык, таблицы Брайля и бытовые навыки, пробует себя в гончарном мастерстве, бисероплетении, шитье. Один заезд — около десяти человек.

На первом и втором этажах дома находятся учебные классы, столовая, зал для мероприятий. На третьем этаже — уютные комнаты, в которых живут тотально слепоглухие, слабослышащие и слабовидящие люди. На стенах висят резные иконы, которые можно трогать.

Фото © LIFE

"Дом слепоглухих" существует благодаря фонду "Со-единение", поддержке президентских грантов и частным пожертвованиям. Президент общества "Эльвира", член попечительского совета фонда "Со-единение" Сергей Сироткин участвовал в эксперименте в 70-х годах прошлого века и окончил МГУ, будучи тотально слепоглухим. Теперь у него и у сотрудников "Дома слепоглухих" есть мечта — помочь всем желающим получить образование. Сейчас в обычном колледже учится одна из подопечных дома Алёна, которая с помощью дактильного языка осваивает профессию социального работника. Ей оплачивают тьютора, чтобы она могла полноценно учиться.

Фото © LIFE

В день, когда Лайф приехал в гости в "Дом слепоглухих", там проходил выпускной. Александр и Любовь прошли реабилитацию и были готовы уехать домой.

Любовь

Девушка в тёмных очках с аккуратно уложенными в хвост волосами подошла к Марии Зелениной перед началом выпускного. Положила свою ладонь на тыльную сторону кисти Марии. Второй рукой показала несколько знаков. Пальцы Зелениной быстро зашевелились под ладонью девушки. Так Любовь общается со всем миром — через руки. Она спросила у Марии, через сколько начало мероприятия, узнала, что уже скоро, и вернулась на свой стул.

Любовь родилась без слуха. Но зрение у неё было. Правда, с каждым годом глаза видели всё хуже и хуже. Синдром Ушера — это редкое генетическое заболевание. Ребёнок ничего не слышит с рождения, а в течение жизни теряет зрение. По статистике, четверо малышей из 100 тысяч новорождённых появляется на свет с этой болезнью.

Любовь и Александр. Видео © LIFE

Люба мечтала стать мамой. Врачи говорили, что при родах она может окончательно ослепнуть. Но Любовь этого не боялась. Она родила здоровую и очень милую дочь. Но теперь девушка ничего не видит.

До родов Любовь училась танцевать вальс и танго, несмотря на отсутствие слуха. Музыкальные вибрации и ритм она улавливает прекрасно. Но теперь девушка нуждается в сопровождении. Средств на постоянного переводчика у неё нет — слепоглухим людям практически невозможно устроиться на работу. Поэтому переводчика оплачивают государственные гранты и благотворительные организации, но не на постоянное нахождение с нуждающимся человеком, а на курсы реабилитации или какие-то специальные выезды.

В "Доме слепоглухих" Любу сопровождала Татьяна. Она родилась в семье слабослышащих, поэтому дактильный и жестовый языки знает с детства. С Любовью Татьяна работает уже несколько лет.

Татьяна и Любовь. Фото © LIFE

— Переводчик должен не просто переложить слова на жесты. Важно быть ещё и психологом, чтобы улавливать интонации и правильно передавать информацию человеку, подстраиваться под его характер. Любовь — очень непростая девушка, но я нашла к ней подход, — говорит Татьяна.

Устройство, благодаря которому слабовидящие могут работать на компьютере и смартфоне. Фото © LIFE

Люба научилась сама краситься на ощупь — делает это со вкусом, не вульгарно. Сама подбирает одежду — в день выпускного на ней была лёгкая розовая блуза и брюки на несколько тонов темнее. Она научилась пользоваться специальными приложениями в iPhone, освоила гаджеты для слабовидящих, которые помогают работать на компьютере.

Вместе с ней реабилитацию проходил Александр — друг детства Любови.

Александр

Он чуть-чуть видит при хорошем освещении и вблизи. Но зрение ухудшается с каждым годом. Слуха у Александра нет. Он общается с Любой и со своей женой с помощью рук.

Александр с преподавателем компьютерной грамотности для слабовидящих Николаем. Фото © LIFE

— Александр очень хочет iPhone. Этот смартфон намного удобнее устройств на андроиде, ведь в нём встроены все необходимые сервисы для слабовидящих и слабослышащих людей. В андроидах нужные приложения приходится устанавливать специально, да и работают они хуже. Мы договорились, что сначала iPhone появится у Сашиной жены, а потом у него. Всё по-честному, — говорит преподаватель компьютерной грамотности в "Доме слепоглухих" Николай. Он тоже слабовидящий, поэтому хорошо понимает все проблемы, с которыми сталкиваются люди на реабилитации.

Саша очень улыбчивый. Он охотно позировал для фото, когда ему вручали грамоту за успешное прохождение реабилитации. Просил сфотографировать его со всеми педагогами и с Любовью.

Картина бисером, которую сделала одна из подопечных "Дома слепоглухих". Фото © LIFE

Мария Зеленина отмечает, что всем людям в "Доме слепоглухих" нужна психологическая помощь и духовная поддержка. Иначе с такими недугами просто не справиться.

Море

Этим летом людей, нуждающихся в помощи из Владимира и Подмосковья, волонтёры сопровождали в поездке на море. В Крыму отдохнуло 15 слабовидящих, слабослышащих и слепоглухих.

В Крыму. Фото из архива "Дома слепоглухих"

— Многие из наших ребят видели море до того, как потеряли зрение. Они его помнят. Но всякий раз, когда разувались и наступали на горячий песок, радовались как дети. А потом торопливо шли в воду. Им нравилось, чтобы волна их била по ногам. Смеялись. Люба была со своей подругой, которая видит, но ничего не слышит. И они так далеко уплывали! Я им потом говорю: "Вы хорошо плаваете, но мало ли что — вы же меня даже не услышите". Они соглашались, но всё равно уплывали, хулиганки, — рассказывает о поездке воспитатель дома Светлана.

Море стало настоящим праздником для реабилитантов. Они трогали тёплую воду и не хотели уходить с пляжа, потому что здесь им неважно зрение и неважен слух. Море можно чувствовать кожей и быть счастливым. На выпускном Люба благодарила персонал дома за эту поездку и обнимала педагогов.

На море. Фото из архива "Дома слепоглухих"

Вода и музыка, по мнению воспитателя Светланы, помогают всем людям. Даже тем, кто не слышит и не видит. Главное — атмосфера, которую создают стихия и искусство. На территории дома есть небольшое озеро, но оно не принадлежит фондам и центру реабилитации, поэтому к нему пока не удаётся сделать удобный подход. Да и само озеро нужно очистить. Тогда "детки" смогут купаться и кататься на катамаране, представляя, что они на море.

Озеро возле "Дома слепоглухих". Фото © LIFE

Без жалости

Большинство сотрудников и волонтёров "Дома слепоглухих" — люди с ограниченными возможностями. Некоторые из них — бывшие воспитанники дома. Сейчас они работают в мастерских, помогают другим освоить гончарное мастерство или шитьё. Для них в соседнем городе Троицке арендованы квартиры.

Сотрудники и подопечные. Фото © LIFE

— У нас много планов и проектов, которые помогут людям, столкнувшимся с потерей зрения и слуха, адаптироваться в современной жизни, — говорит сотрудница дома Елена.

Она начала терять зрение в 12 лет, когда началось отслоение сетчатки. Но это не помешало ей окончить филологический факультет, устроиться на работу в дом, родить сына. Елена активно берёт заказы на написание журналистских текстов, бегает марафоны по 42 километра и путешествует по миру.

По словам работников дома, самое сложное в жизни слепоглухих, слабовидящих и слабослышащих — понять, что жизнь продолжается. И современные средства коммуникации позволяют общаться и жить. Светлана рассказывает о некоторых подопечных дома, которые отказываются от совместного проживания со зрячими и слышащими родственниками, потому что не хотят жалости к себе и не хотят делать так, как им говорят.

Фото © LIFE

— Одна из наших девочек — тотально слепоглухая — живёт самостоятельно. Готовит себе есть, сама убирается дома. И говорит: "А я не хочу есть то, что мне кто-то приготовит". Перестроилась и смогла. Другие наши "детки" — создали семью, живут вместе. Удивительные люди, — добавляет Светлана.

Фото © LIFE