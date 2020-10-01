Страсти по-казански. Родители школьников объявили друг другу войну из-за отказа сдавать деньги на нужды детей

В Казани начал работу новый лицей № 187, его открывал премьер-министр Республики Татарстан. Но весь город обсуждает не бассейн и современный астропланетарий нового учебного заведения, а настоящую войну, которая развернулась между родителями первоклассников, и отсутствие лицензии у лицея, в котором будет учиться более 1200 детей.

На строительство лицея № 187 "Ритм" в Казани было выделено около миллиарда рублей. По словам главы города Ильсура Метшина, в этом учебном году лицей принял около 650 учеников, всего учреждение рассчитано на 1224 школьника.

Абсолютно новое здание с двумя бассейнами, собственным IT-полигоном, где дети учатся работать 3D-ручками, собирать дроны и создавать роботов. В лицее также есть собственный астропланетарий с телескопами, типография для выпуска школьной газеты и два спортивных зала с новыми тренажёрами.

Но, как утверждает мама одного из первоклассников, Лиана, даже в таком новом, дорогом и современном лицее перед 1 сентября родителям предложили сдать деньги на нужды классов.

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— В родительском чате появились сообщения от представителей родительского комитета: "Давайте купим кулер", "Давайте купим рециркулятор, чтобы бактерий в классе не было". А ещё собирали на рабочие тетради, кисточки, картон, ящики, шкафчики — хотя канцтовары должна предоставлять школа, — говорит Лиана.

Женщина рассказывает, что общая сумма, которую нужно было сдать, — около 10 тысяч рублей. У неё таких денег не было, поскольку из-за пандемии Лиана потеряла работу. О поборах она заявила в соцсетях и написала жалобу в прокуратуру. Правозащитница Екатерина Матвеева отметила, что родители не должны сдавать деньги на нужды класса и школы, поскольку все учебные материалы обязано предоставлять учебное заведение.

Директор лицея Гульнара Галеева узнала о проблеме уже после того, как скандал начали обсуждать в Интернете. Была организована встреча с родителями. Галеева сообщила, что деньги собирает не администрация лицея и не классный руководитель, а родительский комитет — повлиять на его решение она не может. Также директор отметила, что сбор средств — это добровольное пожертвование, а не обязательная сдача денег.

Но скандал на этом не закончился.

Премьер-министру показали "подставной" кабинет

Сын Лианы учится в математическом классе. Именно этот класс был выбран администрацией лицея для встречи с премьер-министром Республики Татарстан Алексеем Песошиным.

— Но наш кабинет не был обставлен, как следует. Я же отказалась сдавать. Поэтому наших детей отвели в другой кабинет, где родители, видимо, уже всё недостающее закупили. Премьер-министру сказали, что эти дети будут учиться в этом классе. А после отъезда высокопоставленных людей наших ребят отвели в их обычный кабинет, — продолжает Лиана.

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Директор лицея отказалась от комментариев Лайфу. Мы направили запрос в Правительство Республики Татарстан. На момент публикации ответ не был получен.

После жалобы Лианы и запроса Лайфа в прокуратуру выяснилось, что лицей № 187, который открывал премьер-министр республики, работает без лицензии на образовательную деятельность .

По словам члена родительского комитета лицея Алексея Чернова, лицей был построен на федеральные деньги, а лицензию можно получить только после того, как учреждение перейдёт в муниципальную собственность. И это не единственный случай, когда переход прав затягивается и школа работает без лицензии. Формально это серьёзное нарушение.

— В связи с этим в адрес руководителя Исполнительного комитета города Казани вынесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. По информации местных властей, документы для получения лицензии на образовательную деятельность находятся на рассмотрении в Департаменте надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки Республики Татарстан. Срок получения лицензии — не позднее 5 октября 2020 года, — сообщается на сайте прокуратуры республики.

Прокурорские проверки, скандалы на собраниях и нежелание Лианы сдавать деньги на нужды класса привели, как она считает, к травле её сына и буллингу самой женщины в Интернете.

"Мадам Фу-фу" и "недомужик"

В одной из групп в соцсети "ВКонтакте" в начале сентября начали появляться скрины с личной страницы Лианы с комментариями: "Мадам Фу-фу", "Тупобездарноголовая" и подобными. Лиана считает, что такую травлю организовал Алексей Чернов из родительского комитета с помощью своего знакомого Евгения Хабибулина, который как раз является создателем группы, где размещены оскорбления.

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— Это не травля. Это троллинг, если Лиана этого не понимает, что мне теперь? Не шутить? Не понимает — её проблема, что с бабы взять, — сказал Евгений Лайфу.

Лиана написала заявление в полицию на Хабибулина по поводу буллинга, обратилась в прокуратуру с этой же жалобой. По её словам, травля стала распространяться и на её сына. В первые несколько дней после начала учебного года мальчик отказывался ходить в школу. Когда мама всё-таки убедила его продолжить обучение, он возвращался домой расстроенным и говорил, что с ним в классе никто не общается.

Но родительский комитет лицея утверждает, что к Хабибулину они не имеют никакого отношения, посты с оскорблениями они не размещали. И если и есть в школе травля, то её создаёт Лиана.

— Я могу предоставить вам телефоны родителей 28 детей нашего класса, все в один голос вам скажут, как мы устали от бесконечных обвинений со стороны Лианы. У всех разный достаток, и родители пока только знакомились. Лично я сразу предполагал, что не все будут участвовать в благотворительности, если она понадобится. Необходимости что-то докупать в класс по факту нет, это мы выяснили уже в самых первых числах сентября. Класс очень дружный, даже все родители между собой подружились. Моя дочь общается с сыном Лианы, никакого конфликта между детьми нет, — объясняет Алексей Чернов.

По поводу буллинга в соцсетях Алексей отметил, что и от Лианы, и от правозащитницы Екатерины Матвеевой, которая ей помогает, неоднократно были публичные оскорбления. Алексею советовали сходить к психологу, "угомонить своих кур" (имея в виду, как говорит Алексей, его жену) и называли его "недомужиком".

В разговоре с Лайфом мужчина признался, что во избежание очередного конфликта и для того, чтобы дети могли учиться, он за свои деньги купил полный комплект рабочих тетрадей на весь класс. Потратил около 30 тысяч рублей, оформил это как пожертвование новому лицею.

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Учитель первоклассников хочет уволиться из школы, поскольку бесконечные скандалы ей надоели. Родители не хотят воевать с Лианой, поэтому, как утверждает Алексей, стараются просто не обращать на неё внимания. Но, если учитель уйдёт из лицея, родители готовы забрать своих детей и перевести в другую школу.

По словам мамы ученицы пятого класса лицея № 187 Анаит Аракелян, ни классный руководитель, ни директор, ни родительский комитет в новом учебном году не собирали деньги даже на рабочие тетради. Лицей предоставил всё необходимое своим учащимся. Но о скандале, который развернулся в первом классе, знают уже далеко за пределами лицея.