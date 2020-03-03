Травля в Казани. Мама отличницы обвиняет школу в издевательствах над дочерью из-за денег

Мама школьницы из Казани бьёт тревогу. Она утверждает, что её дочь-отличницу травят учителя, а одноклассники называют девочку фашисткой и предателем. А всё из-за того, что мама обнаружила финансовые махинации и поборы в школе с углублённым изучением английского языка № 39, где училась дочка.

Оля (имя изменено) училась в начальной школе в Нижнекамске. Была звездой класса, побеждала в творческих конкурсах, получала только хорошие оценки, успешно изучала английский и французский. Родители решили, что в маленьком городе талантливому ребёнку может быть тесно, выбрали в Казани языковую школу № 39, купили квартиру поблизости и переехали.

В пятый класс Оля пошла уже в новой школе. Оказалось, что классный руководитель начальной школы Алсу Щавлева продолжила руководить классом, когда дети перешли в среднее звено. При этом педагог набрала и новый первый класс.

— Это был наш проект пробный. Алсу Щавлева совмещала классное руководство у двух классов. Мы пытались внедрить проект и дальше, но почему-то не пошло, мне до сих пор жаль, — говорит директор школы № 39 Галина Назипова.

Но мама Оли считает, что классный руководитель специально совмещала сразу два детских коллектива, чтобы собирать деньги и подарки с двух классов. Кроме того, по мнению родительницы, педагог хотела отдать свой класс определённому учителю — Нурисе Назиповой, которая выпускала 11-й класс и могла взять новеньких только через год.

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— Вот год они выждали и передали детей, как эстафетную палочку. В пятом классе все деньги, которые с нас просили за учебники и рабочие тетради, на подарки учителям и детям, мы сдавали исправно. Но в шестом классе я вошла в состав родительского комитета и поняла, что наши деньги уходят не туда, а заправляют этим учителя, — говорит Лиана, мама Оли.

По требованию классного руководителя родители сдавали деньги на рабочие тетради и учебники. Когда Лиана попросила представить чеки, столкнулась с непониманием: "Вы что, нам не доверяете?". Когда чеки всё-таки были высланы, Лиану удивили суммы, ведь при закупке больших объёмов стоимость, как правило, ниже, чем в розницу. Мама Оли и ещё одна возмущённая родительница обратились в книжный магазин, где приобретались книги. Им предоставили накладные, в которых суммы за пособия были на 30% ниже, чем в отчётах родительского комитета.

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Мамы доложили об этом директору, но никакого ответа не добились. Начался конфликт в родительском чате, по итогу которого классный руководитель, а не председатель комитета, отдавала родителям сдачу за книги.

— Если покупались подарки учителям, то из фонда комитета выделялись средства и на подарок Щавлевой, причём нас особо не спрашивали — приближённые к учителям родители сами брали средства и покупали бельгийский шоколад, например, или просто деньги в конверт клали в качестве благодарности, — рассказывает Лиана.

В беседе с Лайфом директор школы № 39 Галина Назипова подтвердила, что родители покупают рабочие тетради, потому что на них не выделяются деньги из бюджета. И учебники также приобретают родители, поскольку детям нужны дополнительные пособия для углублённого изучения предметов. Но прокуратура Вахитовского района Казани проводила проверку в 2019 году и внесла представление в адрес начальника районного отдела образования об устранении данного нарушения, поскольку учебно-методические материалы должны предоставляться бесплатно.

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Отметим, что в 2011 году, как сообщают СМИ Казани , прокуратура требовала привлечь директора школы № 39 к строгой дисциплинарной ответственности. Тогда проверяющие обнаружили Галину Назипову в числе учредителей фонда содействия развитию английской спецшколы № 39, прокуратура посчитала, что именно директор фактически управляла работой и деньгами фонда.

Экстремизм или клевета?

После того как Лиана заявила о поборах, отношение педагогического состава школы к Оле изменилось. Оценки она по-прежнему получала хорошие, но её перестали хвалить в новостях школьного сайта, когда всем детям давали конфеты или билеты на хоккей, учитель обходила вниманием именно Олю. Её единственную из всего класса перестали поздравлять с днём рождения и награждать грамотами.

Дошло до травли со стороны одноклассников. Когда дети узнали, что Олю за победу на нескольких всероссийских конкурсах наградили поездкой в детский лагерь "Артек", один из одноклассников сказал: "Тебя нужно не в "Артек", а в концлагерь отправить, а лучше распять, как Христа". Другой мальчик написал записку, в которой указал, что Оля — враг народа.

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— Я просила Нурису Назиповну разобраться в конфликте и пресечь все оскорбления в адрес моей дочери, но она меня проигнорировала. Директор и школьный психолог также оставили все мои слова без внимания. Просто мальчик, который назвал Олю врагом народа, — сын председателя родительского комитета, с ней администрация школы не ссорится, — объясняет Лиана.

Женщина обратилась в прокуратуру, сообщила и о поборах, и об устранении экстремизма в школе. Нарушения прокуратурой были установлены. Директору вынесли предписания, мальчиков не наказали, поскольку до 16 лет их не могут привлекать к административной ответственности.

Только спустя год после конфликта Лиана обнаружила, что директор школы в объяснительном письме Департаменту образования Казани пишет: "Оля считала необходимым признать право позитивной личности Гитлера как человека, что вызвало возмущение одноклассников, воспитанных на гуманистических идеалах". Директор также акцентирует внимание на предстоящем 75-летии Победы и отмечает, что толерантность в подобных вопросах недопустима.

Обсуждение Гитлера в классе действительно было. Но только на его "позитивность" указали две другие девочки. Есть аудиозапись беседы директора с практиканткой, которая проводила урок обществознания, где подтверждается, что Оля никак в данном конфликте не участвовала.

— Чтобы оправдать оскорбления других детей, директор позволяет себе клевету и утверждает, что это моя дочь выступает за фашистов. Но она каждый год проводила в классе "Уроки мужества", принимает участие в "Бессмертном полку". Так цинично её оболгали, больно за ребёнка, — говорит Лиана.

Директор школы в беседе с Лайфом отметила, что Оля поддерживала девочек, которые высказывали своё мнение о Гитлере, поэтому на неё свалилась агрессия. Почему только на неё — непонятно. Но из-за частых конфликтов с одноклассниками и негативного настроя учителей у Оли начались серьёзные проблемы со здоровьем.

Учёба через боль

Оля приходила из школы подавленной. Некогда счастливый и жизнерадостный ребёнок затухал на глазах. Тогда мама перевела её в параллельный класс. Новый классный руководитель Ирина Голосова пообещала маме, что никакой травли больше не будет. Но уже через месяц после начала учебного года Оля стала жаловаться на предвзятое отношение: то к доске вызовут с вопросами по домашнему заданию, которых не было, то в класс не пускают после звонка, причём именно её, остальные заходят спокойно. В один из дней девочка пожаловалась маме на недомогание и боли в животе.

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— У дочери поднялась температура. Пробовали сбить — не получается. Обратились к врачу, начали пить назначенные препараты, но улучшений не было, температура скакала, — рассказывает мама.

Когда Оле стало немного легче, она пришла в школу, передала Голосовой справку о своём отсутствии. В тот же день в школе делали прививки от гриппа. Педагог отправила Олю к медику, хотя Лиана заранее просила не прививать дочь из-за недавно перенесённого заболевания. Девочка сама говорила, что ей нельзя на вакцинацию — она только переболела, есть справка. Но её не послушали, прививку сделали. В тот же день температура поднялась до 38 градусов и не спадала в течение четырёх месяцев.

Девочка ходила по больницам, сдавала анализы, проходила УЗИ и МРТ. На уроки она приходить не могла. Мама предоставляла все справки в школу: дочь не прогуливает, а болеет. Иногда Оля всё-таки отпрашивалась у мамы хотя бы на два-три урока, но снова возвращалась с температурой.

— Учителя почему-то не говорили классу, что Оля болеет. Дети думали, что моя дочь путешествует, ездит выступать с балетом "Тодес" и просто не посещает школу. Об этом они ей прямо говорили, когда она приходила в класс. Поэтому температура возвращалась, — объясняет Лиана.

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В итоге Олю поставили на учёт у невролога с диагнозом "термоневроз", прописали антидепрессанты. Она бросила "Тодес", замкнулась в себе и практически перестала общаться с одноклассниками.

Лиана писала жалобы на имя директора, обращалась в департамент образования и в прокуратуру, но получала отписки. По мнению родительницы, проверки школы и разбирательства в конфликте специально затягиваются. Для этого есть две причины. Первая — в школе № 39 учатся дети высокопоставленных лиц Казани, которые и сами окончили это учебное заведение и не хотят портить отношения с Галиной Назиповой. Вторая — в 2020 году директору школы исполнится 70 лет, в конце года она планирует уйти на пенсию. Чтобы не увольнять уважаемого учителя со скандалом, разбирательства затягивают — так учителя смогут проводить с почётом.

Перед Новым годом классный руководитель написала в чате родителей, что увольняется, все вопросы — к администрации школы.

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— Вот тут началась уже травля не только Оли, но и меня. Родители требовали, чтобы мы ушли из школы. Дочь называли предателем. Дети писали, что с её приходом в классе начались проблемы и лучше бы ей молчать, потому что это мы довели педагога, — рассказывает Лиана.

По словам директора школы, Голосова действительно хотела уйти из школы или хотя бы отказаться от классного руководства, потому что мама Оли её замучила: писала по ночам, требовала ставить пятёрки, спорила по любому поводу. Родители уговорили учителя остаться.

На новогодний праздник в школу Оля не пришла. У неё случился нервный срыв из-за сообщений одноклассников и обвинений в предательстве. Во втором полугодии мама перевела дочь в другую школу.

Нуриса Назипова отказалась давать комментарий Лайфу, сославшись на занятость, а после не брала трубку, а Ирина Голосова не ответила ни на один звонок.

Новый-старый страх

— Когда мы только поступили в новую школу, нас сразу администрация предупредила: травля может возобновиться, поскольку педагоги все живут в одном районе, общаются между собой. Но мы надеялись на лучшее, — говорит Лиана.

Сейчас она отмечает, что отношение к Оле всё-таки стало хуже. Особенно после того, как неаттестованная по нескольким предметам в предыдущей школе девочка смогла снова стать отличницей. По мнению Лианы, этот факт возмутил прежних учителей и они "накрутили" новую школу.

— Я знаю, что Лиана так говорит и так считает. Видит Бог, я никуда не звонила и ни с кем о нашем конфликте не разговаривала. Да и конфликта не было. У нас вообще проблем в школе нет. Прекрасный коллектив, дети золотые. Перевод в другую школу — решение родителей, мы на него никак не влияли, — говорит директор.

Эксперт, который оказывал Оле психологическую помощь после конфликта в школе № 39, отмечает, что в сложившейся ситуации есть место отторжению со стороны школы и одноклассников и девочка действительно подавлена. Но и влияние мамы здесь тоже играет важную роль, поскольку в сложившихся обстоятельствах она видит травлю даже там, где её может и не быть.

Другие родители учеников школы № 39 отказались давать Лайфу комментарии. Побеседовать не согласилась также мама, которая вместе с Лианой обнаружила поборы в школе.

Лайф направил запросы в Прокуратуру и Следственное управление Следственного комитета России по Республике Татарстан.

Ранее Лайф публиковал расследование о том, как в Алтайском крае 11-летнему школьнику поставили страшный диагноз: шизофрения. К психиатрам Коля попал по наставлению школы: он отказывался учиться и слушать педагога.

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