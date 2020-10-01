Чиновники своих не бросают. Как власти Брянской области устроили пиар вокруг смертельного ДТП

Вторую неделю жители Брянской области обсуждают трагическое ДТП, когда сын вице-губернатора Александра Резунова Максим разбил другую машину, водитель которой погиб. Семья погибшего теперь боится, что дело попытаются замять. И у них на это есть причины: местные силовики неделю боялись подойти к Резунову-младшему, а суд фактически оставил его на свободе. Даже его отец, якобы мужественно подавший в отставку из-за ДТП, тоже разыграл плохой спектакль: в регионе и так сменилось правительство, и он в любом случае должен был покинуть пост. Всё это похоже на попытку губернатора Брянской области Александра Богомаза спасти свою репутацию и своих подчинённых.

Авария "золотого" сынка

18 сентября Резунов-младший на своём джипе Volkswagen Touareg мчался по проспекту Ленина в Брянске и врезался в стоявшую на светофоре Toyota. От сильного удара японку выкинуло на полосу встречного движения, где она столкнулась с ещё одним автомобилем, в котором находились женщина и ребёнок. Они отделались лёгкими травмами, в отличие от водителя Toyota 35-летнего Дмитрия Пугачёва. Врачи два дня боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Погибший Дмитрий Пугачёв. Фото © Брянский Ворчун

Что касается Резунова-младшего, то он не пострадал. После ДТП молодой человек просто вылез из-за руля и ушёл. Однако вскоре ему пришлось вернуться — уже в сопровождении полицейских. Очевидцы обратили внимание на то, что водитель Touareg характерно покачивался. Гаишники оформили протокол, однако от медосвидетельствования на алкоголь и наркотики Резунов отказался.

При этом он даже не попытался узнать о судьбе других участников аварии, которую устроил, или оказать им помощь. С места аварии лихача доставили в городскую больницу № 1, где врачи оказали ему первую помощь, после чего он ушёл домой. А через три дня Резунов появился уже в областной больнице № 1, где ему диагностировали сотрясение головного мозга и уложили лечиться. Всё это очень похоже на сценарий, когда пьяный виновник ДТП скрывается несколько дней от медиков, чтобы толком "проветриться".

А что делали все эти дни брянские силовики? Дело возбудили в тот же день по тяжёлой части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть"), однако обвиняемый в нём почему-то ещё долго не появлялся. Несмотря на смерть человека и очевидные обстоятельства аварии, правоохранители внешне не проявляли к Резунову-младшему никакого интереса. Возможно, решали, как им быть в такой щекотливой ситуации. И именно это подозрительное молчание заставило горожан засомневаться в объективном расследовании дела. Пошли слухи о том, что Резунова-младшего уже "отмазали". Тем более что в подобные ДТП он уже попадал и ранее, хотя и без смертельного финала.

В самом УМВД Брянска говорят, что пауза была законной, и переадресуют все вопросы в Следственный комитет.

— Уголовное дело было возбуждено в день ДТП. Что касается предъявления обвинения, то подследственный в тот момент находился в больнице, а по закону мы должны были дождаться его возвращения. И почему к нам вопросы? Изначально это дело должны были передать в Следственный комитет. То, что Резуновым займутся следователи СК, мы знали уже 21 сентября. Всё это и привело к задержке, ничего криминального в этом нет, — пояснил Лайфу источник из УМВД по Брянской области.

В областном Следственном комитете Лайфу информацию о передаче им дела подтвердили. Поводом для этого стало и бездействие полиции и широкий общественный резонанс.

— Изначально дело находилось в производстве следователей органов МВД. По нашему ходатайству прокурор принял решение о его передаче материалов в Следственный комитет. Как только мы их получили, сразу же предъявили обвинение Резунову, — сообщил собеседник Лайфа в областном управлении СК.

Пока силовики делили дело, только через неделю Резунову были предъявлены обвинения в ДТП, и следователи отправились в суд за мерой пресечения. Они просило суд отправить лихача под стражу в СИЗО, объясняя это тяжкими последствиями аварии. Тем более по статье 264 виновнику грозит до 12 лет лишения свободы, а это законный повод для реального ареста. Адвокат Резунова просил для него домашний арест, ссылаясь на наличие у него малолетних детей, один из которых с инвалидностью. Решение суда взбудоражило горожан: несмотря на смерть человека, отказ сына вице-губернатора проходить экспертизу на алкоголь и ранние многочисленные нарушения, молодого человека на время следствия поместили под домашний арест в его комфортную квартиру.

Отец за сына

Резунову-старшему пришлось реагировать на скандал с сыном. Он собрал узкий круг журналистов и устроил перед ними спектакль. Вице-губернатор выразил сочувствие и сострадание семье погибшего и попытался объяснить поведение сына его личными проблемами.

Александр Резунов. Фото © Брянская улица

— В нашей семье есть тайна, которой мы ни с кем никогда не делимся. Мой сын воспитывает двоих детей. Моему внуку четыре года, внучке годик. Оба имеют серьёзные проблемы со здоровьем, они являются инвалидами. Внучка, которой сегодня годик, сразу после рождения была прооперирована, постоянно ездим на лечение в Москву. 16 сентября мой сын Максим отвёз семью снова на лечение. В пятницу, 17 сентября, вечером он обратился ко мне с просьбой довезти его до больницы с ушибом руки. Я в 18:00 отвёз его в Бежицкую больницу. Там определили трещину, ушиб связки и наложили гипс на всю руку до локтя, — развёл руками вице-губернатор.

Вице-губернатор заявил, что не собирается вмешиваться в судебный процесс, и объявил о том, что подаёт в отставку в этой ситуации.

Лайф выяснил, что дочь Резунова-младшего действительно больна, у неё диагностировали перинатальное поражение центральной нервной системы. Но её болезнь не может быть оправданием для отца, который нарушил всё, что возможно, и так повёл себя в момент ДТП.

Человек губернатора

Публичное покаяние и отставка вице-губернатора — это, скорее, тоже пиар-ход Александра Резунова. После состоявшейся 22 сентября инаугурации губернатора Александра Богомаза местное правительство по закону ушло в отставку, в том числе ушёл бы и он сам. Поэтому, объявляя о сложении своих полномочий, чиновник не терял ничего, а учитывая хорошие отношения с Богомазом, он, например, снова может появиться в той же должности после утверждения нового правительства. В состав Правительства Брянской области Резунов-старший вошёл весной 2015 года, то есть был назначен действующим с 2014 года губернатором области Александром Богомазом. Будучи тогда главой Мглинского района, он вначале стал куратором сельского хозяйства, а затем уже получил повышение до вице-губернатора.

Александр Богомаз. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Источники Лайфа в областной администрации рассказали, что бывший вице-губернатор готовится пойти на повышение. Для него якобы уже приготовлена должность в федеральных структурах, а именно в Россельхознадзоре. Таким образом Резунов сможет контролировать сельское хозяйство области, а заодно ещё несколько соседних.

Косвенное подтверждение этой информации Лайф получил у начальника отдела пресс-службы администрации Галины Протченко, которая сообщила, что после отставки вице-губернатора должность вакантна и кандидатура на неё подбирается.

— Правительство останется в прежнем составе, однако Резунова в нём не будет, — заявила Протченко.

Нужно подчеркнуть, что вице-губернатор при Богомазе курировал сельское хозяйство на каждой своей государственной должности. И, скорее всего, это неспроста. Семейство Богомазов — Александр, Ольга и двое их сыновей — владеет крупнейшим в Брянской области и одним из самых крупных в России картофелеводческим хозяйством. В трёх районах Брянской области хозяйство обрабатывает более 13 тысяч га земли, имеет склад на 100 тысяч тонн картофеля, логистический центр. Доход от бизнеса ежегодно приносит семье около миллиарда рублей.

Несколько лет назад Ольга Богомаз попала в список Forbes и была названа самой состоятельной женой российского чиновника. Журнал также отмечал, что 60% выращенного в хозяйстве Богомаза картофеля продаётся в магазинах X5 Retail Group.

В общем, чтобы хозяйство развивалось и процветало, по крайней мере в России, одного предпринимательского таланта бывает мало. И вполне логично, когда на местах может оказываться административная поддержка лояльными семье управленцами, например, таким человеком вполне может быть бывший вице-губернатор.

По иронии судьбы похороны погибшего в ДТП Дмитрия Пугачёва по времени совпали с церемонией инаугурации переизбранного губернатора Богомаза. Но из двух мероприятий Александр Григорьевич выбрал не прощание с погибшим, как должна была бы требовать его совесть, а отправился поздравлять бывшего шефа в местный дворец культуры БМЗ, где занял место в первом ряду. И это косвенно может указывать на то, что без работы Резунов-старший точно не останется.

Подтвердить это предположение может назначение Богомазом нового состава регионального правительства. Появление в нём Резунова-старшего может указывать на то, что чиновники идут по служебной лестнице рука об руку. Но и его возможное назначение в Россельхознадзор тоже будет выглядеть неоднозначно.

Вечно молодой, вечно пьяный

Максиму Резунову 33 года, и он тоже чиновник. Возможно, не без участия отца, который в нулевых занимал пост заместителя директора "Брянскавтодора", Резунов-младший также оказался связан с дорогами. До момента ДТП он работал государственным инспектором отдела транспортного контроля Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Максим Резунов. Фото © Брянский ворчун

Интересно, что после трагической ночи он был уволен по собственному желанию задним числом. По словам коллег и отца, он не тот человек, который может пользоваться своим положением, выпячивать семейные связи и творить беззаконие. Однако факты говорят о другом.

В период с февраля 2010 года по сентябрь 2020-го Максим Резунов шесть раз задерживался инспекторами ДПС за вождение в нетрезвом виде, трижды — за вождение без документов, предусмотренных ПДД, дважды — за вождение с тонировкой, единожды выехал на встречную полосу и покинул место ДТП.

Первый раз в нетрезвом виде молодой человек был замечен в феврале 2010 года, от освидетельствования нарушитель отказался. Во второй раз автоинспекторы зафиксировали алкогольное опьянение в сентябре 2011 года, был составлен соответствующий протокол, однако исполнение постановления прекращено по неизвестным причинам.

В мае 2012 года был задержан после попытки скрыться с места ДТП, ему также вменили вождение без документов. Кроме того, у инспекторов было подозрение, что виновник находился в состоянии опьянения, но Резунов, как обычно, от освидетельствования отказался.

В июле 2012-го также был за рулём в состоянии алкогольного опьянения, исполнение постановления прекращено. Максима также ловили без документов в декабре 2012 года, проходить освидетельствование он снова отказался.

Место смертельной аварии. Фото © Брянский ворчун

В трагическую ночь аварии 18 сентября сын вице-губернатора всё так же не имел при себе документов, находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался от освидетельствования.

Судя по декларации о доходах, он живёт с семьёй подозрительно скромно: за 2019 год он заработал всего 402 тысячи 211 рублей, то есть в месяц это примерно 33,5 тысячи. Согласно документу, в собственности у супругов квартира площадью 44,5 кв. метра, участок земли — 264 кв. метра — и гараж на 162 квадрата. На одного из детей записана квартира на 76 квадратов.

При этом машина в декларации Максима не указана. Автовладельцем в семье является супруга Резунова, но ей принадлежит компактный Volkswagen Tiguan, а не более крупный и дорогой Touareg. При этом за прошлый год она заработала всего 260 тысяч рублей, то есть около 22 тысяч рублей в месяц.

Volkswagen Touareg, на котором был в момент ДТП Резунов, был зарегистрирован на брянскую компанию ООО "Глобус-плюс", занимающуюся автоперевозками.