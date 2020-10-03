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Машину с людьми расплющило. В Подмосковье произошло страшное ДТП с четырьмя фурами и легковушкой

Тела с трудом удалось извлечь из груды металла.

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Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Две женщины погибли в массовом ДТП с четырьмя фурами и легковушкой на трассе М5 "Урал" в Раменском районе Московской области. О смертельной аварии сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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Как стало известно Лайфу, ДТП произошло на 57-м километре Новорязанского шоссе около полудня. В фуру "Ивеко" влетел грузовик MAN, который в свою очередь протаранил КамАЗ. Затем в автомобили врезался Volkswagen Polo, в котором находились две женщины. Четвёртый грузовик не смог притормозить и на полной скорости влетел в "паровозик". В результате легковушку вбило под полуприцеп КамАЗа.

Автомобиль оказался полностью расплющен. Тела с трудом удалось извлечь из машины, пока установлена личность только одной из погибших. Это Синякова Т.В. 1973 г.р. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства страшной аварии.

Протаранил пешеходов. Шесть человек пострадали в жутком ДТП в Нижнем Тагиле — видео

Водитель врезался в одну из машин, а потом в толпу.

Ранее в Москве автомобиль Infiniti после столкновения с другой иномаркой влетел в прохожих. За рулём авто был начинающий рэпер Эллей. Артист рассказал Лайфу свою версию причин и обстоятельств аварии. Однако позднее было опубликовано видео, на котором отчётливо видно, что за 200 метров до места аварии рэпер прибавил скорость и проехал на красный, переходящий в зелёный сигнал светофора. Позднее в полиции сообщили о задержании Эллея и возбуждении уголовного дела.

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