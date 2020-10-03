Машину с людьми расплющило. В Подмосковье произошло страшное ДТП с четырьмя фурами и легковушкой

Две женщины погибли в массовом ДТП с четырьмя фурами и легковушкой на трассе М5 "Урал" в Раменском районе Московской области. О смертельной аварии сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Как стало известно Лайфу, ДТП произошло на 57-м километре Новорязанского шоссе около полудня. В фуру "Ивеко" влетел грузовик MAN, который в свою очередь протаранил КамАЗ. Затем в автомобили врезался Volkswagen Polo, в котором находились две женщины. Четвёртый грузовик не смог притормозить и на полной скорости влетел в "паровозик". В результате легковушку вбило под полуприцеп КамАЗа.