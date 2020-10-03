Плавленый и очень вредный. В российских магазинах нашли сыры с антибиотиками и кишечной палочкой

Антибиотики, кишечная палочка, растительные жиры. Такие компоненты в плавленых сырах с прилавков магазинов нашли специалисты "Роскачества". Они составили рейтинг марок, пользующихся популярностью в стране.
По обновлённым данным, лучшими признаны сыры торговых марок Viola, Hochland и "Экомилк", набравшие более 4,8 балла. Чуть меньше набрал молочный завод "Карат" — 4,645 балла.
Самую низкую оценку с обнулением рейтинга за нарушение обязательных требований получили продукты от производителей "Витако", "Полевское", "Алдес", "Молочная сказка". В первом нашли антибиотики, во втором — кишечную палочку, в последних — растительные жиры.
Мучной привкус и много бактерий. Эксперты проверили плавленые сыры с прилавковВ исследовании участвовали продукты семи популярных в России торговых марок.
Следует отметить, что почти во всех исследуемых образцах выявлены пониженная концентрация белка и повышенное содержание лактозы. Отсутствуют нарекания по лактозе только у сыра под маркой Viola.
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