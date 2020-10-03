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Вывозят женщин и детей. Репортаж Лайфа из Степанакерта, где снаряды долетают до центра города

Уже много домов разрушено. То и дело звучит воздушная тревога.

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Видео © LIFE

Ситуация непредсказуемая. Периодически звучит сирена — это воздушная тревога. Так сейчас в Степанакерте — столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Там работает корреспондент Лайфа Артур Матвеев.

То и дело со стороны Азербайджана прилетают снаряды. Некоторые здания стоят разрушенные. Из города в ускоренном режиме вывозят женщин, стариков и детей.

Но есть и те, кто не хочет уезжать. Женщины говорят, что обязаны обеспечить "надёжный тыл" их мужьям и братьям, которые находятся на линии соприкосновения с Азербайджаном.

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Французский лидер выразил готовность делиться всей имеющейся информацией о происходящем в регионе с Трампом и Путиным.

Ранее более десяти артиллерийских взрывов прогремело в Степанакерте. Большинство снарядов пришлись на территорию военной части, но задели и мирные объекты. В результате обстрела города погибли военные, их число уточняется. Мирные жители продолжают покидать Степанакерт.

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга.

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