Административные здания в столице Нагорного Карабаха готовят к обороне — видео

Центральное здание МВД непризнанной Республики Нагорный Карабах в Степанакерте сегодня стали обкладывать мешками с песком. Прежде всего окна первого этажа. Как сообщил военкор Лайфа Артур Матвеев, находящийся сейчас в городе, это может быть одной из мер защиты зданий и находящихся внутри сотрудников ведомства от бомбардировок.

— Здание полиции, окна заложили мешками с песком. Видимо, на случай обстрела, бомбёжки или на случай штурма [города], — сообщил военкор.