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Административные здания в столице Нагорного Карабаха готовят к обороне — видео

Окна зданий закладывают мешками с песком.

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Центральное здание МВД непризнанной Республики Нагорный Карабах в Степанакерте сегодня стали обкладывать мешками с песком. Прежде всего окна первого этажа. Как сообщил военкор Лайфа Артур Матвеев, находящийся сейчас в городе, это может быть одной из мер защиты зданий и находящихся внутри сотрудников ведомства от бомбардировок.

Здание полиции, окна заложили мешками с песком. Видимо, на случай обстрела, бомбёжки или на случай штурма [города], — сообщил военкор.

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На кадрах показано применение артиллерии и ударных беспилотников.

Напомним, идёт седьмой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своих территорий. В ходе военных действий стороны регулярно публикуют видеоролики с кадрами уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

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