Административные здания в столице Нагорного Карабаха готовят к обороне — видео

Центральное здание МВД непризнанной Республики Нагорный Карабах в Степанакерте сегодня стали обкладывать мешками с песком. Прежде всего окна первого этажа. Как сообщил военкор Лайфа Артур Матвеев, находящийся сейчас в городе, это может быть одной из мер защиты зданий и находящихся внутри сотрудников ведомства от бомбардировок.
— Здание полиции, окна заложили мешками с песком. Видимо, на случай обстрела, бомбёжки или на случай штурма [города], — сообщил военкор.
Канонада взрывов. Армения и Азербайджан опубликовали видео взаимных обстреловНа кадрах показано применение артиллерии и ударных беспилотников.
Напомним, идёт седьмой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своих территорий. В ходе военных действий стороны регулярно публикуют видеоролики с кадрами уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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