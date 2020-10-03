Ротшильды потребовали у Вены вернуть захваченное нацистами имущество

Крупнейший за всю историю Австрии иск о реституции имущества подан в суд семьёй Ротшильдов. Они требуют вернуть дворец в стиле позднего барокко и бывшую психиатрическую больницу с участком площадью более 120 гектаров. Всё это было захвачено нацистами в период Второй мировой войны, пишет Financial Times.

По данным издания, имущество оценивается в 110 миллионов евро. Иск против властей Вены подали наследники австрийской ветви семьи Ротшильдов. Они утверждают, что их наследство было захвачено нацистами в 1930-х годах. Затем город якобы присвоил себе недвижимость семьи.

Речь идёт о дворце в стиле позднего барокко, который был одним из первых в мире центров лечения психических заболеваний, и бывшей психиатрической больницы с участком площадью 300 акров. Это примерно 121,4 гектара. Она считалась одной из крупнейших в Австрии.