Вряд ли дело в шторме. Эксперт рассказал Лайфу о возможной причине загрязнения океана у Камчатки

Говоря о вероятной экологической катастрофе на тихоокеанском побережье Камчатки, надо прежде всего установить масштабы и состав загрязнения. Для этого провести целую серию анализов. Но, скорее всего, речь идёт об аварии, подобной той, что ранее произошла в районе Норильска. Такое мнение Лайфу высказал советник морской программы Всемирного фонда дикой природы Константин Згуровский.

— Надо посмотреть системы течений, посмотреть анализы воды и самих погибших организмов, чтобы понять вообще, насколько велик масштаб вот этой катастрофы, этого события. Убирать всегда тяжелее, чем сохранять. Вы наверняка знаете про Мексиканский залив, сколько миллиардов ушло на то, чтобы прекратить этот выброс нефти. То же самое и с "Норникелем" показало: если бы небольшие деньги были вложены в ремонт инфраструктуры и соблюдение всех правил, то не пришлось бы миллиарды вкладывать, судиться. То же самое, наверное, и на Камчатке происходит, — отметил специалист.

При этом Згуровский раскритиковал версию, что шторм мог стать причиной массовой гибели живых существ в акватории. Он пояснил, что во время шторма моллюсков и иногда осьминогов действительно выбрасывает на берег. Но не млекопитающих, например нерп, туши которых также были найдены на берегу.

— Там же не только животные пострадали, там сёрферы, которые на пляже проводили соревнование, у них тоже рези в глазах, плохое самочувствие и так далее. Это всё наводит мысль на то, что это всё-таки выброс с какого-то предприятия или военного объекта. И превышение фенолов. Неизвестно, что там ещё есть, это только первые дни. На мой взгляд (версия, что животных погубил шторм. — Прим. Лайфа) это отмазка, — заключил эксперт.

Напомним, тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов.