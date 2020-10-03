Экологическая катастрофа на Камчатке. Онлайн

Вряд ли дело в шторме. Эксперт рассказал Лайфу о возможной причине загрязнения океана у Камчатки. Такую природную версию, ранее озвученную местным властями, специалист назвал "отмазкой".
"Всюду мёртвые морские животные, от воды ожоги глаз". Что происходит на камчатском пляже?С середины сентября сёрфинг на тихоокеанском побережье у Петропавловска-Камчатского заканчивается походом к офтальмологу, а на прогулках по пляжу местные жители снимают шокирующие видео.
- Российское Министерство природных ресурсов и экологии прокомментировало ситуацию с загрязнением Авачинского залива на Камчатке.
— В настоящее время ведётся постоянный мониторинг ситуации, Росприроднадзор проводит рейды и производит отбор проб как в океане, так и в прилегающих водных объектах, — заявили в ведомстве.
- Камчатские сёрферы из школы Snowave подробно описали Лайфу своё состояние после катания в популярной у спортсменов Авачинской бухте. Среди симптомов: пелена в глазах, сухость в горле и жжение.
- Губернатор Камчатки записал обращение по поводу загрязнения на побережье Тихого океана. Владимир Солодов намерен завтра лично проинспектировать территорию на предмет ущерба природе и экологии.
- Минприроды Камчатки обнародовало кадры с чистым Халактырским пляжем. Он находится в Авачинском заливе и очень популярен у сёрферов. Именно там ранее был зафиксирован массовый выброс морских животных на сушу. Пользователей соцсетей это разозлило. В комментариях указывают, что судя по бороздам на песке, пляж, вероятно, недавно был тщательно убран.
"Помутнение и сухость". Камчатский сёрфер попал в ядовитое пятно у берегов КамчаткиМолодой человек рассказал, что океан буквально стал горьким на вкус.
- Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. При этом Кумарьков заверил, что локального места загрязнения в заливе нет — вредные вещества рассредоточены по всей воде.
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