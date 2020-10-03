Экологическая катастрофа на Камчатке. Онлайн

"Всюду мёртвые морские животные, от воды ожоги глаз". Что происходит на камчатском пляже? С середины сентября сёрфинг на тихоокеанском побережье у Петропавловска-Камчатского заканчивается походом к офтальмологу, а на прогулках по пляжу местные жители снимают шокирующие видео.