Камчатские сёрферы заметили ухудшение здоровья ещё месяц назад

Пострадавшие в результате загрязнения Авачинского залива сёрферы жаловались на ухудшение здоровья ещё месяц назад. Об этом они сообщили на встрече с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.
Как сообщает РИА "Новости", первые проблемы у спортсменов начались 9 сентября. Тогда те, кто много времени проводил в воде, начинали жаловаться на ухудшение зрения и пелену в глазах. Ещё через десять дней у некоторых сёрферов появились симптомы отравления.
Глава Росприроднадзора отметила, что внимательно следит за ситуацией на Камчатке и периодически получает результаты проб воды из района загрязнения. Согласно им, предельно допустимая концентрация нефтепродуктов превышает норму в несколько раз. Однако это не могло повлиять на состояние спортсменов и убить такое количество донных животных, подчеркнула Радионова.
Напомним, информация о гибели тысяч морских животных на побережье Авачинского залива появилась 2 октября. По данным учёных, погибло примерно 95% обитателей морского дна: крабов, осьминогов, мидий и морских звёзд. Глава Камчатского края считает, что причиной трагедии может быть полигон ядохимикатов, расположенный неподалёку. Однако ряд экспертов высказали другую версию произошедшего — не техногенную. Так, специалист по морским млекопитающим сразу откинула вариант с разливом нефти, поскольку последствия от такой катастрофы были бы значительно заметнее и серьёзнее.
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