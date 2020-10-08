Камчатские сёрферы заметили ухудшение здоровья ещё месяц назад

Пострадавшие в результате загрязнения Авачинского залива сёрферы жаловались на ухудшение здоровья ещё месяц назад. Об этом они сообщили на встрече с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

Как сообщает РИА "Новости", первые проблемы у спортсменов начались 9 сентября. Тогда те, кто много времени проводил в воде, начинали жаловаться на ухудшение зрения и пелену в глазах. Ещё через десять дней у некоторых сёрферов появились симптомы отравления.

Глава Росприроднадзора отметила, что внимательно следит за ситуацией на Камчатке и периодически получает результаты проб воды из района загрязнения. Согласно им, предельно допустимая концентрация нефтепродуктов превышает норму в несколько раз. Однако это не могло повлиять на состояние спортсменов и убить такое количество донных животных, подчеркнула Радионова.