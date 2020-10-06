Учёные: После загрязнения Авачинской бухты погибло 95% обитателей морского дна

Менее 5% населения морского дна Авачинского залива выжило в результате недавнего загрязнения. Об этом сообщили сотрудники Кроноцкого заповедника, КамчатНИРО и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии, которые совершили подводную экспедицию в районе экологической катастрофы.

— При погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве, — приводит слова специалистов пресс-служба правительства региона.

Погружения производились около устья реки Налычева, на мысе Налычева, в районе острова Старичкова, а также в бухтах Тихая и Спасения. При этом отмечается, что состояние морских млекопитающих и птиц в этих районах находится в норме.

— Непосредственно в реке Налычева были взяты пробы воды. Живности там не было обнаружено. Что касается мыса Налычева, там были зафиксированы тёмная нехарактерная вода в придонных слоях, коричневая пена и очень скудный подводный мир животных, — говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация наблюдалась в районе острова Старичкова и бухте Спасения. Учёные опасаются, что в результате экологической катастрофы погибнут и другие морские животные, в рацион которых входят обитатели дна. Исследователи также предположили, что площадь загрязнения может быть намного больше, чем известно на сегодняшний день. Во всех районах были взяты пробы воды, которые будут направлены на изучение в Москву и Владивосток.