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"В природе такого не бывает". Учёный объяснил появление пенных пятен у берегов Камчатки

По мнению специалиста, они связаны с гибелью морских обитателей на Халактырском пляже.

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Фото © Greenpeace / Матвей Парамошин

Обнаруженные экологической организацией Greenpeace пятна у берегов Камчатки появились в результате попадания в воду химического реагента. Об этом заявил главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

В природе таких жёлтых пятен не бывает… Пену дают химикаты. Она образуется там, где много растворённой в воде органики и есть подходящие условия для её формирования, — приводит его слова РИА "Новости".

Greenpeace обнаружила огромные пятна неизвестного происхождения у берегов Камчатки — фото

Они движутся в сторону природного заказника, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Раков также связал обнаруженные пятна с ситуацией на Халактырском пляже, где погибло множество морских обитателей.

По словам специалиста, ситуация показывает, что причиной катастрофы является не природный характер, а ядовитое сильнодействующее вещество, так как погибли животные с относительно больших глубин, куда не доходит пресная вода и взвесь с суши.

То есть это яд, который действует на всех, — заключил доктор наук.

Экологическая катастрофа на Камчатке. Онлайн

Тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.

Напомним, в результате загрязнения Авачинского залива погибло множество морских животных: рыбы, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.

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