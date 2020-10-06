"В природе такого не бывает". Учёный объяснил появление пенных пятен у берегов Камчатки

Обнаруженные экологической организацией Greenpeace пятна у берегов Камчатки появились в результате попадания в воду химического реагента. Об этом заявил главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

— В природе таких жёлтых пятен не бывает… Пену дают химикаты. Она образуется там, где много растворённой в воде органики и есть подходящие условия для её формирования, — приводит его слова РИА "Новости".

Раков также связал обнаруженные пятна с ситуацией на Халактырском пляже, где погибло множество морских обитателей.

По словам специалиста, ситуация показывает, что причиной катастрофы является не природный характер, а ядовитое сильнодействующее вещество, так как погибли животные с относительно больших глубин, куда не доходит пресная вода и взвесь с суши.

— То есть это яд, который действует на всех, — заключил доктор наук.