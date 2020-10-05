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Виноват человек или природа? Эксперт разбирает версии загрязнения воды и массовой гибели животных на Камчатке

Власти региона называют среди причин произошедшего деятельность человека, природные явления или сейсмическую активность. А вот что говорит собеседница Лайфа.

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Советник ФГБУ "Федеральный экологический оператор" Людмила Плющ разобрала возможные причины загрязнения воды и массовой гибели животных на Камчатке. По её словам, разобраться в произошедшем будет труднее из-за того, что на побережье не сразу отобрали пробы: у океана большой водооборот, и, если имел место выброс каких-то вредных веществ, картинка уже будет смазана.

Эколог разбирает версии произошедшего на Камчатке

На сегодняшний день, мне кажется, важно поднять документы дистанционного зондирования Земли (наблюдение за поверхностью из космоса. — Прим. Лайфа) и посмотреть, если там действительно были сбросы через реки, которые входят в эту полосу, то сможем увидеть, какого цвета был этот сток, — рассуждает собеседница Лайфа.

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В ближайшие часы центры токсикологии, химии и биологии в Москве должны получить первые результаты экспертиз по биологическим образцам, доставленным самолётом с места экологической катастрофы на Камчатке. Экспертиза покажет, чем была отравлена морская фауна в Авачинской бухте. Лайф собрал возможные версии происхождения яда, убившего морских обитателей.

По мнению эколога, нельзя убирать и природный фактор, поскольку есть сведения, что такая ситуация на Камчатке повторяется уже не первый год и приходится как раз на конец лета или начало осени.

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По словам Владимира Солодова, в акватории мыса Лопатка дайверами также были обнаружены останки морских животных.

Нужно пообщаться с Институтом океанографии, который может сказать, есть ли там какие-то сейсмические явления, тем более что не так давно вышло предупреждение, что вулканы опять могут увеличить свою активность, — указала она.

Пролить свет на произошедшее должен комплексный анализ биоматериала погибших животных, который поможет определить загрязняющие вещества. При этом Людмила Плющ допускает, что морские обитатели могли умирать и раньше, но из-за урагана их вынесло на берег приблизительно в одно и то же время.

Если бы это была нефть, туши были бы испачканы в нефтяной плёнке, но на фотографиях этого не видно, — заключила она.

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Они движутся в сторону природного заказника, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в результате загрязнения Авачинского залива погибло множество морских животных — рыбы, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.

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