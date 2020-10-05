Виноват человек или природа? Эксперт разбирает версии загрязнения воды и массовой гибели животных на Камчатке

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Советник ФГБУ "Федеральный экологический оператор" Людмила Плющ разобрала возможные причины загрязнения воды и массовой гибели животных на Камчатке. По её словам, разобраться в произошедшем будет труднее из-за того, что на побережье не сразу отобрали пробы: у океана большой водооборот, и, если имел место выброс каких-то вредных веществ, картинка уже будет смазана.
Эколог разбирает версии произошедшего на Камчатке
— На сегодняшний день, мне кажется, важно поднять документы дистанционного зондирования Земли (наблюдение за поверхностью из космоса. — Прим. Лайфа) и посмотреть, если там действительно были сбросы через реки, которые входят в эту полосу, то сможем увидеть, какого цвета был этот сток, — рассуждает собеседница Лайфа.
Лайф нашёл танкеры, проходившие рядом с местом катастрофы на Камчатке. Ещё одна версия — утечка с полигоновВ ближайшие часы центры токсикологии, химии и биологии в Москве должны получить первые результаты экспертиз по биологическим образцам, доставленным самолётом с места экологической катастрофы на Камчатке. Экспертиза покажет, чем была отравлена морская фауна в Авачинской бухте. Лайф собрал возможные версии происхождения яда, убившего морских обитателей.
По мнению эколога, нельзя убирать и природный фактор, поскольку есть сведения, что такая ситуация на Камчатке повторяется уже не первый год и приходится как раз на конец лета или начало осени.
"Проблема шире". Губернатор Камчатки сообщил об обнаружении нового места загрязненияПо словам Владимира Солодова, в акватории мыса Лопатка дайверами также были обнаружены останки морских животных.
— Нужно пообщаться с Институтом океанографии, который может сказать, есть ли там какие-то сейсмические явления, тем более что не так давно вышло предупреждение, что вулканы опять могут увеличить свою активность, — указала она.
Пролить свет на произошедшее должен комплексный анализ биоматериала погибших животных, который поможет определить загрязняющие вещества. При этом Людмила Плющ допускает, что морские обитатели могли умирать и раньше, но из-за урагана их вынесло на берег приблизительно в одно и то же время.
— Если бы это была нефть, туши были бы испачканы в нефтяной плёнке, но на фотографиях этого не видно, — заключила она.
Greenpeace обнаружила огромные пятна неизвестного происхождения у берегов Камчатки — фотоОни движутся в сторону природного заказника, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, в результате загрязнения Авачинского залива погибло множество морских животных — рыбы, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.
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