Виноват человек или природа? Эксперт разбирает версии загрязнения воды и массовой гибели животных на Камчатке

Советник ФГБУ "Федеральный экологический оператор" Людмила Плющ разобрала возможные причины загрязнения воды и массовой гибели животных на Камчатке. По её словам, разобраться в произошедшем будет труднее из-за того, что на побережье не сразу отобрали пробы: у океана большой водооборот, и, если имел место выброс каких-то вредных веществ, картинка уже будет смазана.

Эколог разбирает версии произошедшего на Камчатке

— На сегодняшний день, мне кажется, важно поднять документы дистанционного зондирования Земли (наблюдение за поверхностью из космоса. — Прим. Лайфа) и посмотреть, если там действительно были сбросы через реки, которые входят в эту полосу, то сможем увидеть, какого цвета был этот сток, — рассуждает собеседница Лайфа.

По мнению эколога, нельзя убирать и природный фактор, поскольку есть сведения, что такая ситуация на Камчатке повторяется уже не первый год и приходится как раз на конец лета или начало осени.

— Нужно пообщаться с Институтом океанографии, который может сказать, есть ли там какие-то сейсмические явления, тем более что не так давно вышло предупреждение, что вулканы опять могут увеличить свою активность, — указала она.

Пролить свет на произошедшее должен комплексный анализ биоматериала погибших животных, который поможет определить загрязняющие вещества. При этом Людмила Плющ допускает, что морские обитатели могли умирать и раньше, но из-за урагана их вынесло на берег приблизительно в одно и то же время.

— Если бы это была нефть, туши были бы испачканы в нефтяной плёнке, но на фотографиях этого не видно, — заключила она.