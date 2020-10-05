Зашёл в клетку и заперся. В цирке рассказали Лайфу, как мужчина попал в лапы медведя и погиб

Сотрудник Большого Московского государственного цирка сам зашёл в клетку со зверем и запер её на два замка. Подробности гибели 29-летнего мужчины рассказал Лайфу Магомед Сурхайханов — начальник по связям с общественностью и рекламе цирка.

Валентин работал в учреждении служащим по уходу за животными более восьми месяцев. Однако заходить в вольер с опасными хищниками он не мог. Тем не менее, судя по кадрам с камер наблюдения, сегодня в 15:44 мужчина по неизвестной причине запер себя в клетке с взрослым семилетним медведем. Артистов в цирке не было, поскольку у них выходной, на помощь к Валентину бросились коллеги.

— Валентин зашёл внутрь без видимых на то причин и закрылся изнутри на два замка. На протяжении нескольких минут подоспевшие работники цирка пытались спасти пострадавшему жизнь, но безуспешно. В критическом состоянии он был доставлен в городскую клиническую больницу имени Виноградова, где скончался от полученных ран, — рассказал Сурхайханов.

Причины фатального поступка погибшего выясняют сотрудники Следственного комитета и МВД РФ. Они осматривают место трагедии и разговаривают с коллегами Валентина. По факту случившегося проводится проверка. В цирке выразили соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.