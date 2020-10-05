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При жёстком разгоне митинга в Киргизии ранено несколько человек — видео

Силовики смогли оттеснить протестующих из центра города, но они начали погромы на других улицах.

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Видео © Facebook

Несколько человек, в том числе депутат парламента Жанар Акаев, ранены в Бишкеке — столице Киргизии. Там милиция жёстко разгоняет акцию недовольных итогами парламентских выборов. Силовики применяют шумовые гранаты и слезоточивый газ, митингующие забрасывают их кусками брусчатки.

Опубликовано видео, как Жанара Акаева несколько мужчин несут и требуют, чтобы кто-нибудь вызвал скорую помощь. Примечательно, что один из автомобилей медиков разбили неподалёку, как и несколько других машин. Отступая под напором силовиков, протестующие вымещают зло на том, что попадается под руку.

В Киргизии митингующие пошли на штурм здания парламента. Милиция применила слезоточивый газ — видео

Как и в случае с Белоруссией, причиной недовольства стали итоги выборов.

Напомним, что и в Минске своё недовольство результатами выборов (в этом случае президента) оппозиция выражает на митингах. Например, накануне молодые люди на такой акции сломали водомёт. Сегодня им уже пришлось объясняться в милиции.

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