При жёстком разгоне митинга в Киргизии ранено несколько человек — видео

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Несколько человек, в том числе депутат парламента Жанар Акаев, ранены в Бишкеке — столице Киргизии. Там милиция жёстко разгоняет акцию недовольных итогами парламентских выборов. Силовики применяют шумовые гранаты и слезоточивый газ, митингующие забрасывают их кусками брусчатки.
Опубликовано видео, как Жанара Акаева несколько мужчин несут и требуют, чтобы кто-нибудь вызвал скорую помощь. Примечательно, что один из автомобилей медиков разбили неподалёку, как и несколько других машин. Отступая под напором силовиков, протестующие вымещают зло на том, что попадается под руку.
В Киргизии митингующие пошли на штурм здания парламента. Милиция применила слезоточивый газ — видеоКак и в случае с Белоруссией, причиной недовольства стали итоги выборов.
Напомним, что и в Минске своё недовольство результатами выборов (в этом случае президента) оппозиция выражает на митингах. Например, накануне молодые люди на такой акции сломали водомёт. Сегодня им уже пришлось объясняться в милиции.
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