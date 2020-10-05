При жёстком разгоне митинга в Киргизии ранено несколько человек — видео

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Несколько человек, в том числе депутат парламента Жанар Акаев, ранены в Бишкеке — столице Киргизии. Там милиция жёстко разгоняет акцию недовольных итогами парламентских выборов. Силовики применяют шумовые гранаты и слезоточивый газ, митингующие забрасывают их кусками брусчатки.

Опубликовано видео, как Жанара Акаева несколько мужчин несут и требуют, чтобы кто-нибудь вызвал скорую помощь. Примечательно, что один из автомобилей медиков разбили неподалёку, как и несколько других машин. Отступая под напором силовиков, протестующие вымещают зло на том, что попадается под руку.