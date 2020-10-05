В Москве водитель автобуса избил школьника металлической каской

Вечером 3 октября водитель автобуса избил металлической каской ученика девятого класса одной из московских школ и скрылся. Подробности случившегося сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

31-летний мужчина ударил мальчика тяжёлым предметом по голове два раза. Школьника доставили в больницу со множеством травм. Девятиклассник получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематому правой лобной области, перелом большого крыла клиновидной кости справа, перелом нижней и медиальной стенок левой орбиты и комбинированный перелом левой верхнечелюстной пазухи со смещением.

Причину агрессии водителя предстоит выяснить следователям. Мужчину уже задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.