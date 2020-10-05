Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Москве водитель автобуса избил школьника металлической каской

Подростка доставили в больницу с многочисленными травмами.

424

Фото © Pixabay

Вечером 3 октября водитель автобуса избил металлической каской ученика девятого класса одной из московских школ и скрылся. Подробности случившегося сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

31-летний мужчина ударил мальчика тяжёлым предметом по голове два раза. Школьника доставили в больницу со множеством травм. Девятиклассник получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематому правой лобной области, перелом большого крыла клиновидной кости справа, перелом нижней и медиальной стенок левой орбиты и комбинированный перелом левой верхнечелюстной пазухи со смещением.

Причину агрессии водителя предстоит выяснить следователям. Мужчину уже задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге водитель выволок из машины и жестоко избил пассажирку — видео

Разнимал потасовку проезжавший мимо мужчина.

Ранее в Челябинской области пьяная женщина без прав сбила троих детей на скутере. Один мальчик погиб.

Выбор редакции

Таинственный спутник пропавшей в Крыму студентки назначил встречу её семье

сегодня в 17:03
adult

В Санкт-Петербурге водитель выволок из машины и жестоко избил пассажирку — видео

вчера в 18:50

Вырвали гидронасосы. В Белоруссии поймали митингующих, сломавших водомёт

сегодня в 16:08

Премьер Армении призвал недавно демобилизованных мужчин прибыть в военкоматы

сегодня в 16:52

При жёстком разгоне митинга в Киргизии ранено несколько человек — видео

сегодня в 16:10

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.