В Москве водитель автобуса избил школьника металлической каской

Вечером 3 октября водитель автобуса избил металлической каской ученика девятого класса одной из московских школ и скрылся. Подробности случившегося сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
31-летний мужчина ударил мальчика тяжёлым предметом по голове два раза. Школьника доставили в больницу со множеством травм. Девятиклассник получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематому правой лобной области, перелом большого крыла клиновидной кости справа, перелом нижней и медиальной стенок левой орбиты и комбинированный перелом левой верхнечелюстной пазухи со смещением.
Причину агрессии водителя предстоит выяснить следователям. Мужчину уже задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.
В Санкт-Петербурге водитель выволок из машины и жестоко избил пассажирку — видеоРазнимал потасовку проезжавший мимо мужчина.
Ранее в Челябинской области пьяная женщина без прав сбила троих детей на скутере. Один мальчик погиб.
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