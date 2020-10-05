В Киргизии митингующие пошли на штурм здания парламента. Милиция применила слезоточивый газ — видео

В Бишкеке проходит многочисленная акция протеста сторонников оппозиции, которые не согласны с предварительными результатами выборов в парламент Киргизии. Несколько десятков радикально настроенных людей уже пытались прорваться на территорию парламента, сломали ворота и забор вокруг госучреждения. Толпа была остановлена охраной.
В центр города были стянуты дополнительные силы милиции. ОМОН применял слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает портал "АКИpress".
В ответ на это митингующие начали разбирать брусчатку и бросать в силовиков. Уже пострадали двое милиционеров. Ранен депутат.
Экс-президента Киргизии Атамбаева осудили на 11 летГособвинение просило приговорить его к 15 годам колонии.
Как сообщал Лайф, минувшим летом премьер-министр Киргизии ушёл в отставку на фоне коррупционного скандала.
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