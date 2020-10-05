В Киргизии митингующие пошли на штурм здания парламента. Милиция применила слезоточивый газ — видео

В Бишкеке проходит многочисленная акция протеста сторонников оппозиции, которые не согласны с предварительными результатами выборов в парламент Киргизии. Несколько десятков радикально настроенных людей уже пытались прорваться на территорию парламента, сломали ворота и забор вокруг госучреждения. Толпа была остановлена охраной.