Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Киргизии митингующие пошли на штурм здания парламента. Милиция применила слезоточивый газ — видео

Как и в случае с Белоруссией, причиной недовольства стали итоги выборов.

14

В Бишкеке проходит многочисленная акция протеста сторонников оппозиции, которые не согласны с предварительными результатами выборов в парламент Киргизии. Несколько десятков радикально настроенных людей уже пытались прорваться на территорию парламента, сломали ворота и забор вокруг госучреждения. Толпа была остановлена охраной.

В центр города были стянуты дополнительные силы милиции. ОМОН применял слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает портал "АКИpress".

В ответ на это митингующие начали разбирать брусчатку и бросать в силовиков. Уже пострадали двое милиционеров. Ранен депутат.

Экс-президента Киргизии Атамбаева осудили на 11 лет

Гособвинение просило приговорить его к 15 годам колонии.

Как сообщал Лайф, минувшим летом премьер-министр Киргизии ушёл в отставку на фоне коррупционного скандала.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.