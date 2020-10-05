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Жителей российского региона предупредили о зимних морозах этой ночью

Аномально холодные ночи будут сменять дождливые дни.

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Жителям Челябинской области следует приготовиться к зимним температурам. Согласно прогнозу регионального управления Гидрометцентра в ночь на 6 октября столбики термометра в низинах опустятся до минус 10 градусов.

Фото © Гидрометцентр Челябинской области

Фото © Гидрометцентр Челябинской области

Порывы ветра ночью будут достигать скорости 18 метров в секунду. Днём 6 октября потеплеет до плюс 13 градусов, возможны дожди. 7 октября ожидается от плюс 3 до минус 2 градусов ночью и от плюс 5 до плюс 10 градусов днём. 7 октября похолодает до минус 1–6 градусов ночью. Днём термометры покажут 6–11 градусов тепла, пишет Ura.ru.

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Такая же ситуация на большей части Северного полушария.

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