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Элтон Джон выступил в поддержку Армении из-за конфликта в Карабахе

Два года назад певец был в республике и вспоминает, как его тепло встретили.

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Фото © EPA / ТАСС

Британский певец Элтон Джон заявил о поддержке Армении на фоне вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Артист присоединился к флешмобу в соцсетях с хештегом PeaceForArmenians (Мир армянам) и опубликовал в "Инстаграме" фото с красным квадратом.

В мае 2018 года я посетил эту прекрасную страну и был поражён добротой и человечностью армянского народа. Сейчас же эта страна Армения и Арцах (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. — Прим. Лайфа) находятся под атакой азербайджано-турецкой агрессии, — написал Элтон Джон.

По его мнению, армяне заслужили крепкий мир после долгих лет исторических гонений.

Нагорный Карабах. Девятый день противостояния. Онлайн

Конфликт, обострившийся в конце сентября, не думает утихать.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

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