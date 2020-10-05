Элтон Джон выступил в поддержку Армении из-за конфликта в Карабахе

Британский певец Элтон Джон заявил о поддержке Армении на фоне вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Артист присоединился к флешмобу в соцсетях с хештегом PeaceForArmenians (Мир армянам) и опубликовал в "Инстаграме" фото с красным квадратом.

— В мае 2018 года я посетил эту прекрасную страну и был поражён добротой и человечностью армянского народа. Сейчас же эта страна Армения и Арцах (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. — Прим. Лайфа) находятся под атакой азербайджано-турецкой агрессии, — написал Элтон Джон.

По его мнению, армяне заслужили крепкий мир после долгих лет исторических гонений.