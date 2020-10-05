Иран показал видео с места разрывов бомб, которые предназначались Карабаху

Иран показал видео с последствиями обстрелов его территории
Последствия обстрелов сёл в иранской провинции Ардебиль во время столкновений между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе попали на видео. Как сообщают местные телеканалы, реактивные снаряды упали в приграничной зоне, частично обрушив кровлю нескольких зданий. Лишь по чистой случайности никто не погиб.
Ранее МИД Ирана назвал недопустимой стрельбу по своей территории сторонами конфликта в Карабахе.
Биться до конца или остановить кровопролитие. Как мировые лидеры высказываются о конфликте в Нагорном КарабахеСразу после первых столкновений в Нагорном Карабахе лидеры ведущих стран мира, а также главы дипломатических ведомств стали высказывать свои позиции по поводу поддержки или осуждения той или иной стороны.
— Мы заявляем, что любого рода атаки по нашей территории участниками конфликта неприемлемы, и делаем серьёзное предупреждение, чтобы все стороны проявляли необходимую осторожность в этом отношении, — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.
Прямое попадание. Израиль вооружил Азербайджан аналогами российских комплексов "Искандер"На долю этих ракет приходится значительная часть попаданий при обстрелах городов и деревень Нагорного Карабаха. При попадании такой ракеты в здание шансов выжить практически нет.
Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
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