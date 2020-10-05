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Врио главы Дагестана назвал приоритеты в работе на новом посту

Сергей Меликов обсудил дальнейшую работу с Владимиром Путиным и Владимиром Васильевым.

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Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов назвал три приоритетные задачи на новом посту: обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии коронавируса, укрепление экономики региона и налаживание обратной связи с его жителями. О направлениях своей будущей работы он рассказал в ходе общения по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным и своим предшественником Владимиром Васильевым.

Путин обратил внимание Меликова на то, что тема коронавируса в регионе всё ещё остаётся острой. Кроме того, он поручил врио главы Дагестана продолжить работу по декриминализации республики, а также "завоевать уважение и доверие" жителей региона.

Нужно продолжить работу по декриминализации республики. Владимир Абдуалиевич (Васильев) сделал немало по этому направлению, он сам об этом сказал, но нужно настойчиво работать по данному направлению и дальше, — обратился президент к Меликову.

Врио главы региона пообещал приложить к этому все силы.

Глава Дагестана Васильев ушёл в отставку

Врио главы региона назначен Сергей Меликов. Указ вступает в силу со дня подписания.

Отметим, что Сергей Меликов проходит обучение на четвёртом потоке "школы губернаторов". Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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