Врио главы Дагестана назвал приоритеты в работе на новом посту

Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов назвал три приоритетные задачи на новом посту: обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии коронавируса, укрепление экономики региона и налаживание обратной связи с его жителями. О направлениях своей будущей работы он рассказал в ходе общения по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным и своим предшественником Владимиром Васильевым.

Путин обратил внимание Меликова на то, что тема коронавируса в регионе всё ещё остаётся острой. Кроме того, он поручил врио главы Дагестана продолжить работу по декриминализации республики, а также "завоевать уважение и доверие" жителей региона.

— Нужно продолжить работу по декриминализации республики. Владимир Абдуалиевич (Васильев) сделал немало по этому направлению, он сам об этом сказал, но нужно настойчиво работать по данному направлению и дальше, — обратился президент к Меликову.

Врио главы региона пообещал приложить к этому все силы.