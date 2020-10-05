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На Яузе в Москве появилось масляное пятно. К берегу выбросило мёртвую рыбу

На место ЧП были направлены специалисты "Мосводостока".

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Видео © LIFE

Масляное пятно образовалось на поверхности реки Яузы в районе Русаковской набережной в Москве. В месте загрязнения на берег вынесло погибших рыб. В ГУП "Мосводосток" сообщили, что специалисты уже устранили пятно.

Пятно огорожено боновыми заграждениями. Специалистами ГУП "Мосводосток" проведена откачка пятна с водной поверхности, маслянистое пятно ликвидировано полностью, — рассказали в пресс-службе организации.

Водную гладь начали обрабатывать сорбирующим веществом "Гидробрейк" для удаления остатков загрязняющих веществ.

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Они предположили, что в реку сбросили отходы, и оказались не очень далеки от истины.

Ранее Лайф писал о массовой гибели морских обитателей в результате загрязнения Авачинского залива на восточном побережье Камчатки. Жертвами стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. К тому же у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера. Губернатор Солодов пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе.

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