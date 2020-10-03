Губернатор Камчатки пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе — видео

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе визита на Халактырский пляж полуострова, где ранее было выявлено загрязнение, записал обращение к жителям и пообещал уволить всех должностных лиц, которые причастны к "приукрашиванию" экологической обстановки в регионе.

— Если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены, — сказал губернатор.

Солодов также заявил, что будет ходатайствовать о применении аналогичных мер на федеральном уровне и о создании федеральной системы мониторинга возможных неблагоприятных явлений в окружающей среде для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Глава региона также призвал жителей, которые "испытывают дискомфортные ощущения" и травмы после посещения побережья, обратиться в больницу для подробного анализа. Помимо губернатора на месте находятся представители различных ведомств, были взяты дополнительные пробы воды и песка.