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Губернатор Камчатки пригрозил увольнением всем, кто "приукрашивал" положение дел с экологией в регионе — видео

Также он предложил создать федеральную систему мониторинга возможных неблагоприятных явлений в окружающей среде.

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Видео © Instagram / vv_solodov

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе визита на Халактырский пляж полуострова, где ранее было выявлено загрязнение, записал обращение к жителям и пообещал уволить всех должностных лиц, которые причастны к "приукрашиванию" экологической обстановки в регионе.

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Сначала молодые люди списали всё на влияние водорослей или планктона.

Если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены, — сказал губернатор.

Солодов также заявил, что будет ходатайствовать о применении аналогичных мер на федеральном уровне и о создании федеральной системы мониторинга возможных неблагоприятных явлений в окружающей среде для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

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По её результатам будет принято процессуальное решение.

Глава региона также призвал жителей, которые "испытывают дискомфортные ощущения" и травмы после посещения побережья, обратиться в больницу для подробного анализа. Помимо губернатора на месте находятся представители различных ведомств, были взяты дополнительные пробы воды и песка.

Ранее Лайф сообщал, что у места загрязнения на Камчатке были замечены четыре танкера.

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